https://ria.ru/20230209/progress-1850729293.html
Космический грузовик "Прогресс МС-22" вышел на орбиту
Космический грузовик "Прогресс МС-22" вышел на орбиту - РИА Новости, 09.02.2023
Космический грузовик "Прогресс МС-22" вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-22", далее он самостоятельно полетит к Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:30
2023-02-09T09:30
2023-02-09T09:50
космос - риа наука
байконур (город)
земля
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-22", далее он самостоятельно полетит к Международной космической станции (МКС), трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". Ракета стартовала с космодрома Байконур в 9.15 мск 9 февраля. "Прогрессу" предстоит 34 раза облететь вокруг Земли, прежде чем пристыковаться с МКС в 11.47 мск 11 февраля. "Прогресс МС-22" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов. Это 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, оборудование для космических исследований: "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт", "Терминатор" и "3D-печать".Незадолго до полета нового грузовика под него освободили место на МКС. От служебного модуля "Звезда" 7 февраля отстыковался "Прогресс МС-20" и был после этого затоплен в Тихом океане.
https://ria.ru/20230206/mks-1850149950.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), земля, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Международная космическая станция (МКС)
09:30 09.02.2023 (обновлено: 09:50 09.02.2023)
Космический грузовик "Прогресс МС-22" вышел на орбиту
"Союз-2.1а" вывел на околоземную орбиту летящий к МКС грузовой корабль "Прогресс МС-22"
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости.
Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-22", далее он самостоятельно полетит к Международной космической станции (МКС), трансляция
ведется на сайте "Роскосмоса".
Ракета стартовала с космодрома Байконур в 9.15 мск 9 февраля. "Прогрессу" предстоит 34 раза облететь вокруг Земли, прежде чем пристыковаться с МКС в 11.47 мск 11 февраля.
"Прогресс МС-22" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов. Это 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, оборудование для космических исследований: "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт", "Терминатор" и "3D-печать".
Незадолго до полета нового грузовика под него освободили место на МКС. От служебного модуля "Звезда" 7 февраля отстыковался "Прогресс МС-20" и был после этого затоплен в Тихом океане.