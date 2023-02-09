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Космический грузовик "Прогресс МС-22" вышел на орбиту - РИА Новости, 09.02.2023
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Космический грузовик "Прогресс МС-22" вышел на орбиту
Космический грузовик "Прогресс МС-22" вышел на орбиту - РИА Новости, 09.02.2023
Космический грузовик "Прогресс МС-22" вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-22", далее он самостоятельно полетит к Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:30
2023-02-09T09:50
космос - риа наука
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земля
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-22", далее он самостоятельно полетит к Международной космической станции (МКС), трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". Ракета стартовала с космодрома Байконур в 9.15 мск 9 февраля. "Прогрессу" предстоит 34 раза облететь вокруг Земли, прежде чем пристыковаться с МКС в 11.47 мск 11 февраля. "Прогресс МС-22" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов. Это 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, оборудование для космических исследований: "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт", "Терминатор" и "3D-печать".Незадолго до полета нового грузовика под него освободили место на МКС. От служебного модуля "Звезда" 7 февраля отстыковался "Прогресс МС-20" и был после этого затоплен в Тихом океане.
https://ria.ru/20230206/mks-1850149950.html
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космос - риа наука, байконур (город), земля, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Международная космическая станция (МКС)
09:30 09.02.2023 (обновлено: 09:50 09.02.2023)
 
Космический грузовик "Прогресс МС-22" вышел на орбиту

"Союз-2.1а" вывел на околоземную орбиту летящий к МКС грузовой корабль "Прогресс МС-22"

© Pixabay / skeezeВид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Pixabay / skeeze
Вид Земли с МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-22", далее он самостоятельно полетит к Международной космической станции (МКС), трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".
Ракета стартовала с космодрома Байконур в 9.15 мск 9 февраля. "Прогрессу" предстоит 34 раза облететь вокруг Земли, прежде чем пристыковаться с МКС в 11.47 мск 11 февраля.
"Прогресс МС-22" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов. Это 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, оборудование для космических исследований: "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт", "Терминатор" и "3D-печать".
Незадолго до полета нового грузовика под него освободили место на МКС. От служебного модуля "Звезда" 7 февраля отстыковался "Прогресс МС-20" и был после этого затоплен в Тихом океане.
Вид на Землю с борта МКС
6 февраля, 21:48
Российские конструкторы нашли способ продлить работу МКС до 2028 года
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)ЗемляМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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