https://ria.ru/20230209/progress-1850729293.html

Космический грузовик "Прогресс МС-22" вышел на орбиту

Космический грузовик "Прогресс МС-22" вышел на орбиту - РИА Новости, 09.02.2023

Космический грузовик "Прогресс МС-22" вышел на орбиту

Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-22", далее он самостоятельно полетит к Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:30

2023-02-09T09:30

2023-02-09T09:50

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-22", далее он самостоятельно полетит к Международной космической станции (МКС), трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". Ракета стартовала с космодрома Байконур в 9.15 мск 9 февраля. "Прогрессу" предстоит 34 раза облететь вокруг Земли, прежде чем пристыковаться с МКС в 11.47 мск 11 февраля. "Прогресс МС-22" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов. Это 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, оборудование для космических исследований: "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт", "Терминатор" и "3D-печать".Незадолго до полета нового грузовика под него освободили место на МКС. От служебного модуля "Звезда" 7 февраля отстыковался "Прогресс МС-20" и был после этого затоплен в Тихом океане.

https://ria.ru/20230206/mks-1850149950.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), земля, международная космическая станция (мкс)