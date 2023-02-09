https://ria.ru/20230209/proekt-1850874735.html
ГД подготовила проект о внеочередном зачислении в вузы бойцов спецоперации
ГД подготовила проект о внеочередном зачислении в вузы бойцов спецоперации - РИА Новости, 09.02.2023
ГД подготовила проект о внеочередном зачислении в вузы бойцов спецоперации
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов заявил, что подготовил законопроект, согласно которому после окончания... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:27
2023-02-09T15:27
2023-02-09T15:27
специальная военная операция на украине
олег нилов
госдума рф
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов заявил, что подготовил законопроект, согласно которому после окончания спецоперации ее участники смогут поступать в вузы на бюджетные места во внеочередном порядке после прохождения подготовительного отделения. Ранее в четверг Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры. "Мною с коллегами подготовлен именно законопроект о том, чтобы участники СВО получали возможность поступать в вузы после окончания службы, после победы на бюджетные места, во внеочередном порядке после прохождения подготовительного отделения", - сказал Нилов в ход пленарного заседания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег нилов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Олег Нилов, Госдума РФ
ГД подготовила проект о внеочередном зачислении в вузы бойцов спецоперации
Депутаты ГД подготовили закон о внеочередном зачислении в вузы участников спецоперации
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов заявил, что подготовил законопроект, согласно которому после окончания спецоперации ее участники смогут поступать в вузы на бюджетные места во внеочередном порядке после прохождения подготовительного отделения.
Ранее в четверг Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры.
"Мною с коллегами подготовлен именно законопроект о том, чтобы участники СВО получали возможность поступать в вузы после окончания службы, после победы на бюджетные места, во внеочередном порядке после прохождения подготовительного отделения", - сказал Нилов в ход пленарного заседания.