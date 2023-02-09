https://ria.ru/20230209/proekt-1850874735.html

ГД подготовила проект о внеочередном зачислении в вузы бойцов спецоперации

ГД подготовила проект о внеочередном зачислении в вузы бойцов спецоперации - РИА Новости, 09.02.2023

ГД подготовила проект о внеочередном зачислении в вузы бойцов спецоперации

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов заявил, что подготовил законопроект, согласно которому после окончания... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:27

2023-02-09T15:27

2023-02-09T15:27

специальная военная операция на украине

олег нилов

госдума рф

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов заявил, что подготовил законопроект, согласно которому после окончания спецоперации ее участники смогут поступать в вузы на бюджетные места во внеочередном порядке после прохождения подготовительного отделения. Ранее в четверг Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры. "Мною с коллегами подготовлен именно законопроект о том, чтобы участники СВО получали возможность поступать в вузы после окончания службы, после победы на бюджетные места, во внеочередном порядке после прохождения подготовительного отделения", - сказал Нилов в ход пленарного заседания.

https://ria.ru/20230209/zakon-1850851688.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олег нилов, госдума рф