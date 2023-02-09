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ГД подготовила проект о внеочередном зачислении в вузы бойцов спецоперации - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/proekt-1850874735.html
ГД подготовила проект о внеочередном зачислении в вузы бойцов спецоперации
ГД подготовила проект о внеочередном зачислении в вузы бойцов спецоперации - РИА Новости, 09.02.2023
ГД подготовила проект о внеочередном зачислении в вузы бойцов спецоперации
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов заявил, что подготовил законопроект, согласно которому после окончания... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:27
2023-02-09T15:27
специальная военная операция на украине
олег нилов
госдума рф
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов заявил, что подготовил законопроект, согласно которому после окончания спецоперации ее участники смогут поступать в вузы на бюджетные места во внеочередном порядке после прохождения подготовительного отделения. Ранее в четверг Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры. "Мною с коллегами подготовлен именно законопроект о том, чтобы участники СВО получали возможность поступать в вузы после окончания службы, после победы на бюджетные места, во внеочередном порядке после прохождения подготовительного отделения", - сказал Нилов в ход пленарного заседания.
https://ria.ru/20230209/zakon-1850851688.html
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олег нилов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Олег Нилов, Госдума РФ
15:27 09.02.2023
 
ГД подготовила проект о внеочередном зачислении в вузы бойцов спецоперации

Депутаты ГД подготовили закон о внеочередном зачислении в вузы участников спецоперации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов заявил, что подготовил законопроект, согласно которому после окончания спецоперации ее участники смогут поступать в вузы на бюджетные места во внеочередном порядке после прохождения подготовительного отделения.
Ранее в четверг Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры.
"Мною с коллегами подготовлен именно законопроект о том, чтобы участники СВО получали возможность поступать в вузы после окончания службы, после победы на бюджетные места, во внеочередном порядке после прохождения подготовительного отделения", - сказал Нилов в ход пленарного заседания.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
14:24
Госдума приняла закон о морских навигационных пособиях
 
Специальная военная операция на УкраинеОлег НиловГосдума РФ
 
 
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