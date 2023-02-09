https://ria.ru/20230209/produkty-1850989176.html

На Украине в очередной раз подорожали продукты, пишут СМИ

На Украине в очередной раз подорожали продукты, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2023

На Украине в очередной раз подорожали продукты, пишут СМИ

Продукты питания в очередной раз подорожали на Украине, местные СМИ сообщили о росте цен на молочные продукты, овощи и макаронные изделия. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T23:02

2023-02-09T23:02

2023-02-09T23:02

украина

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Продукты питания в очередной раз подорожали на Украине, местные СМИ сообщили о росте цен на молочные продукты, овощи и макаронные изделия. Издание связывает рост цен в том числе с перебоями в электроснабжении: чтобы не останавливать производство на время отключений и обеспечить функционирование оборудования, предприятия вынуждены массово закупать и использовать генераторы, что отражается на цене продукции. По расчетам издания, электроэнергия, вырабатываемая генераторами, до трех раз дороже сетевой, а значит высокотехнологичные производства вынуждены задирать ценники на продукцию.

https://ria.ru/20230209/novosti-1850982216.html

украина

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина