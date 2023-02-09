https://ria.ru/20230209/produkty-1850989176.html
На Украине в очередной раз подорожали продукты, пишут СМИ
На Украине в очередной раз подорожали продукты, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2023
На Украине в очередной раз подорожали продукты, пишут СМИ
Продукты питания в очередной раз подорожали на Украине, местные СМИ сообщили о росте цен на молочные продукты, овощи и макаронные изделия. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T23:02
2023-02-09T23:02
2023-02-09T23:02
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150015/24/1500152485_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_a86ec71b01430e7d1a5e9af87af91108.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Продукты питания в очередной раз подорожали на Украине, местные СМИ сообщили о росте цен на молочные продукты, овощи и макаронные изделия. Издание связывает рост цен в том числе с перебоями в электроснабжении: чтобы не останавливать производство на время отключений и обеспечить функционирование оборудования, предприятия вынуждены массово закупать и использовать генераторы, что отражается на цене продукции. По расчетам издания, электроэнергия, вырабатываемая генераторами, до трех раз дороже сетевой, а значит высокотехнологичные производства вынуждены задирать ценники на продукцию.
https://ria.ru/20230209/novosti-1850982216.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150015/24/1500152485_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_a41c8fef55bf9433d45f4df82a862825.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
На Украине в очередной раз подорожали продукты, пишут СМИ
"Страна.ua": на Украине в очередной раз подорожали молочные продукты, овощи и макароны