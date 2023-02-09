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На Украине в очередной раз подорожали продукты, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2023
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На Украине в очередной раз подорожали продукты, пишут СМИ
На Украине в очередной раз подорожали продукты, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2023
На Украине в очередной раз подорожали продукты, пишут СМИ
Продукты питания в очередной раз подорожали на Украине, местные СМИ сообщили о росте цен на молочные продукты, овощи и макаронные изделия. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T23:02
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украина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Продукты питания в очередной раз подорожали на Украине, местные СМИ сообщили о росте цен на молочные продукты, овощи и макаронные изделия. Издание связывает рост цен в том числе с перебоями в электроснабжении: чтобы не останавливать производство на время отключений и обеспечить функционирование оборудования, предприятия вынуждены массово закупать и использовать генераторы, что отражается на цене продукции. По расчетам издания, электроэнергия, вырабатываемая генераторами, до трех раз дороже сетевой, а значит высокотехнологичные производства вынуждены задирать ценники на продукцию.
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украина
Украина
23:02 09.02.2023
 
На Украине в очередной раз подорожали продукты, пишут СМИ

"Страна.ua": на Украине в очередной раз подорожали молочные продукты, овощи и макароны

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в медиабанкМагазин продуктов питания во Львове
Магазин продуктов питания во Львове - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Магазин продуктов питания во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Продукты питания в очередной раз подорожали на Украине, местные СМИ сообщили о росте цен на молочные продукты, овощи и макаронные изделия.
"На Украине очередной виток цен на продукты питания. В магазинах уже подорожали молочные продукты, овощи, вермишель", - говорится в материале украинского издания "Страна.ua", опубликованном на его сайте.
Издание связывает рост цен в том числе с перебоями в электроснабжении: чтобы не останавливать производство на время отключений и обеспечить функционирование оборудования, предприятия вынуждены массово закупать и использовать генераторы, что отражается на цене продукции. По расчетам издания, электроэнергия, вырабатываемая генераторами, до трех раз дороже сетевой, а значит высокотехнологичные производства вынуждены задирать ценники на продукцию.
Пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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