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Эксперт оценил вероятность возникновения цунами в Приморье - РИА Новости, 09.02.2023
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Эксперт оценил вероятность возникновения цунами в Приморье
Эксперт оценил вероятность возникновения цунами в Приморье - РИА Новости, 09.02.2023
Эксперт оценил вероятность возникновения цунами в Приморье
Сотрудник информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" службы предупреждения о цунами Петр Горелов отметил, что от цунами с Тихого океана Приморский край... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T06:57
2023-02-09T06:57
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Сотрудник информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" службы предупреждения о цунами Петр Горелов отметил, что от цунами с Тихого океана Приморский край "защищен" островами Японии, но за последние несколько десятков лет в регион все же дважды приходила "большая волна". "Приморский край от всех больших волн, которые могут идти с Тихого океана, закрывает Япония, являясь для нас своеобразным "щитом" от цунами. Но... землетрясения происходят и в Японском море, хотя основная их часть - на большой глубине. (По регламенту службы предупреждения о цунами) цунами может возникнуть при землетрясении с магнитудой 7 и выше на глубине менее 100 километров... За последние почти 70 лет в Японском море фиксировалось четыре цунами", - рассказал Горелов РИА Новости. Он добавил, что землетрясения "приносили" цунами в Приморье в 1983 и 1993 годах. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших составляет 12391 человек, раненых почти 63 тысячи. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введено чрезвычайное положение на три месяца. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.
https://ria.ru/20230209/tsunami-1850702485.html
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
06:57 09.02.2023
 
Эксперт оценил вероятность возникновения цунами в Приморье

Горелов: острова Японии защищают Приморье от цунами с Тихого океана

© РИА Новости / Геннадий ШишкинЛивень во Владивостоке
Ливень во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Ливень во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Сотрудник информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" службы предупреждения о цунами Петр Горелов отметил, что от цунами с Тихого океана Приморский край "защищен" островами Японии, но за последние несколько десятков лет в регион все же дважды приходила "большая волна".
"Приморский край от всех больших волн, которые могут идти с Тихого океана, закрывает Япония, являясь для нас своеобразным "щитом" от цунами. Но... землетрясения происходят и в Японском море, хотя основная их часть - на большой глубине. (По регламенту службы предупреждения о цунами) цунами может возникнуть при землетрясении с магнитудой 7 и выше на глубине менее 100 километров... За последние почти 70 лет в Японском море фиксировалось четыре цунами", - рассказал Горелов РИА Новости.
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Он добавил, что землетрясения "приносили" цунами в Приморье в 1983 и 1993 годах.
"На самом деле землетрясения - это нередкое явление и для Приморья... К примеру, 5 февраля, в воскресенье, толчки на озере Ханка ощутили в ближайших к эпицентру населённых пунктах - Спасске-Дальнем, Камень-Рыболове и других", - сказал эксперт.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших составляет 12391 человек, раненых почти 63 тысячи. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введено чрезвычайное положение на три месяца. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.
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