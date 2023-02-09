https://ria.ru/20230209/prigozhin-1850914164.html
Дочь Пригожина сообщила о переезде после потери квартиры
Дочь Пригожина сообщила о переезде после потери квартиры - РИА Новости, 09.02.2023
Дочь Пригожина сообщила о переезде после потери квартиры
Дочь Иосифа Пригожина Даная поделилась фотографией собранной мебели. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:58
2023-02-09T17:58
2023-02-09T17:58
шоубиз
иосиф пригожин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дочь Иосифа Пригожина Даная поделилась фотографией собранной мебели.Однако модель не раскрыла причину переезда. В начале года Даная пожаловалась, что лишилась жилья из-за долгов. Микрокредитная организация забрала две квартиры стоимостью 200 миллионов рублей у ее семьи. После этого дочь Пригожина вместе с матерью, братом и супругом была вынуждена жить в арендованном доме. Родительница помогала ей воспитывать годовалого Даниэля.В прошлом году девушка вышла замуж за Евгения Агирова. Отец Данаи не присутствовал на торжестве, однако отправил молодоженам подарки. Спустя несколько месяцев модель родила сына. Ранее старшая дочь Глюкозы Лидия устроила пожар в квартире. Причиной послужило неаккуратное отношение со свечами.
https://ria.ru/20230201/shukshina-1848962711.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иосиф пригожин, шоу-бизнес
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Шоу-бизнес
Дочь Пригожина сообщила о переезде после потери квартиры
Дочь Иосифа Пригожина Даная сообщила о переезде после потери квартиры
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дочь Иосифа Пригожина Даная поделилась фотографией собранной мебели.
"Снова переезжаем", – сообщила наследница продюсера в своей соцсети.
Однако модель не раскрыла причину переезда.
В начале года Даная пожаловалась, что лишилась жилья из-за долгов. Микрокредитная организация забрала две квартиры стоимостью 200 миллионов рублей у ее семьи.
После этого дочь Пригожина вместе с матерью, братом и супругом была вынуждена жить в арендованном доме. Родительница помогала ей воспитывать годовалого Даниэля.
В прошлом году девушка вышла замуж за Евгения Агирова. Отец Данаи не присутствовал на торжестве, однако отправил молодоженам подарки. Спустя несколько месяцев модель родила сына.
Ранее старшая дочь Глюкозы Лидия устроила
пожар в квартире. Причиной послужило неаккуратное отношение со свечами.