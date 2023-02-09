Рейтинг@Mail.ru
Дочь Пригожина сообщила о переезде после потери квартиры - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230209/prigozhin-1850914164.html
Дочь Пригожина сообщила о переезде после потери квартиры
Дочь Пригожина сообщила о переезде после потери квартиры - РИА Новости, 09.02.2023
Дочь Пригожина сообщила о переезде после потери квартиры
Дочь Иосифа Пригожина Даная поделилась фотографией собранной мебели. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:58
2023-02-09T17:58
шоубиз
иосиф пригожин
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850915064_0:97:1080:705_1920x0_80_0_0_4548d99ff641f8a9315269e6565dba5e.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дочь Иосифа Пригожина Даная поделилась фотографией собранной мебели.Однако модель не раскрыла причину переезда. В начале года Даная пожаловалась, что лишилась жилья из-за долгов. Микрокредитная организация забрала две квартиры стоимостью 200 миллионов рублей у ее семьи. После этого дочь Пригожина вместе с матерью, братом и супругом была вынуждена жить в арендованном доме. Родительница помогала ей воспитывать годовалого Даниэля.В прошлом году девушка вышла замуж за Евгения Агирова. Отец Данаи не присутствовал на торжестве, однако отправил молодоженам подарки. Спустя несколько месяцев модель родила сына. Ранее старшая дочь Глюкозы Лидия устроила пожар в квартире. Причиной послужило неаккуратное отношение со свечами.
https://ria.ru/20230201/shukshina-1848962711.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850915064_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0a746f64d6c5d098a52a26cc7c63463f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иосиф пригожин, шоу-бизнес
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Шоу-бизнес
17:58 09.02.2023
 
Дочь Пригожина сообщила о переезде после потери квартиры

Дочь Иосифа Пригожина Даная сообщила о переезде после потери квартиры

© Фото : Даная ПригожинаДаная Пригожина
Даная Пригожина - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Даная Пригожина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дочь Иосифа Пригожина Даная поделилась фотографией собранной мебели.
© Даная Пригожина Даная Пригожина переезжает
Даная Пригожина переезжает
© Даная Пригожина
Даная Пригожина переезжает

"Снова переезжаем", – сообщила наследница продюсера в своей соцсети.

Однако модель не раскрыла причину переезда.
В начале года Даная пожаловалась, что лишилась жилья из-за долгов. Микрокредитная организация забрала две квартиры стоимостью 200 миллионов рублей у ее семьи.
После этого дочь Пригожина вместе с матерью, братом и супругом была вынуждена жить в арендованном доме. Родительница помогала ей воспитывать годовалого Даниэля.
В прошлом году девушка вышла замуж за Евгения Агирова. Отец Данаи не присутствовал на торжестве, однако отправил молодоженам подарки. Спустя несколько месяцев модель родила сына.
Ранее старшая дочь Глюкозы Лидия устроила пожар в квартире. Причиной послужило неаккуратное отношение со свечами.
Анна Шукшина - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 15:01Шоубиз
Дочь Марии Шукшиной раскрыла тайну матери
 
ШоубизИосиф ПригожинШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала