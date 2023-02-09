https://ria.ru/20230209/prigovor-1850935238.html

В Иркутске вынесли приговор сотрудникам колонии за пытки заключенного

В Иркутске вынесли приговор сотрудникам колонии за пытки заключенного - РИА Новости, 09.02.2023

В Иркутске вынесли приговор сотрудникам колонии за пытки заключенного

Три сотрудника исправительной колонии №6 в Иркутске приговорены к 5 годам колонии общего режима каждый по статье о превышении полномочий с применением насилия в РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:54

2023-02-09T17:54

2023-02-09T18:03

происшествия

иркутск

россия

ангарск

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 9 фев – РИА Новости. Три сотрудника исправительной колонии №6 в Иркутске приговорены к 5 годам колонии общего режима каждый по статье о превышении полномочий с применением насилия в отношении заключенного, сообщила пресс-служба Свердловского районного суда города. В апреле 2020 года в исправительной колонии №15 города Ангарска Иркутской области произошел бунт. На время расследования осужденные, являющиеся активными участниками беспорядков, были изолированы в СИЗО и вывезены в другие учреждения системы ГУФСИН. Их родственники обратились к правозащитникам с жалобами на пытки и побои. В ходе расследования комиссии ФСИН РФ по соблюдению прав человека было выявлено более 40 человек, причастных к издевательствам над заключенными, а также 71 пострадавший. В частности, в ИК-6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного", которого госпитализировали в областную больницу. СК по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении заключенных (ч.1. и ч. 2 ст. 132 УК РФ) и причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) были заведены несколько уголовных дел. В настоящее время Куйбышевский районный суд Иркутска рассматривает в двух процессах дела в отношении пяти фигурантов. В одном из них – 4 эпизода, в другом - 26. Процессы проходят в закрытом режиме.

https://ria.ru/20210208/pytki-1596226127.html

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, россия, ангарск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)