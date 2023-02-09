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В Иркутске вынесли приговор сотрудникам колонии за пытки заключенного - РИА Новости, 09.02.2023
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В Иркутске вынесли приговор сотрудникам колонии за пытки заключенного
В Иркутске вынесли приговор сотрудникам колонии за пытки заключенного - РИА Новости, 09.02.2023
В Иркутске вынесли приговор сотрудникам колонии за пытки заключенного
Три сотрудника исправительной колонии №6 в Иркутске приговорены к 5 годам колонии общего режима каждый по статье о превышении полномочий с применением насилия в РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:54
2023-02-09T18:03
происшествия
иркутск
россия
ангарск
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 9 фев – РИА Новости. Три сотрудника исправительной колонии №6 в Иркутске приговорены к 5 годам колонии общего режима каждый по статье о превышении полномочий с применением насилия в отношении заключенного, сообщила пресс-служба Свердловского районного суда города. В апреле 2020 года в исправительной колонии №15 города Ангарска Иркутской области произошел бунт. На время расследования осужденные, являющиеся активными участниками беспорядков, были изолированы в СИЗО и вывезены в другие учреждения системы ГУФСИН. Их родственники обратились к правозащитникам с жалобами на пытки и побои. В ходе расследования комиссии ФСИН РФ по соблюдению прав человека было выявлено более 40 человек, причастных к издевательствам над заключенными, а также 71 пострадавший. В частности, в ИК-6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного", которого госпитализировали в областную больницу. СК по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении заключенных (ч.1. и ч. 2 ст. 132 УК РФ) и причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) были заведены несколько уголовных дел. В настоящее время Куйбышевский районный суд Иркутска рассматривает в двух процессах дела в отношении пяти фигурантов. В одном из них – 4 эпизода, в другом - 26. Процессы проходят в закрытом режиме.
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иркутск
россия
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происшествия, иркутск, россия, ангарск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Россия, Ангарск, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
17:54 09.02.2023 (обновлено: 18:03 09.02.2023)
 
В Иркутске вынесли приговор сотрудникам колонии за пытки заключенного

Три сотрудника ИК-6 в Ангарске получили по пять лет колонии за пытки заключенного

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Исправительная колония. Архивное фото
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ИРКУТСК, 9 фев – РИА Новости. Три сотрудника исправительной колонии №6 в Иркутске приговорены к 5 годам колонии общего режима каждый по статье о превышении полномочий с применением насилия в отношении заключенного, сообщила пресс-служба Свердловского районного суда города.
"Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных учреждениях, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
В апреле 2020 года в исправительной колонии №15 города Ангарска Иркутской области произошел бунт. На время расследования осужденные, являющиеся активными участниками беспорядков, были изолированы в СИЗО и вывезены в другие учреждения системы ГУФСИН. Их родственники обратились к правозащитникам с жалобами на пытки и побои. В ходе расследования комиссии ФСИН РФ по соблюдению прав человека было выявлено более 40 человек, причастных к издевательствам над заключенными, а также 71 пострадавший. В частности, в ИК-6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного", которого госпитализировали в областную больницу.
СК по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении заключенных (ч.1. и ч. 2 ст. 132 УК РФ) и причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) были заведены несколько уголовных дел. В настоящее время Куйбышевский районный суд Иркутска рассматривает в двух процессах дела в отношении пяти фигурантов. В одном из них – 4 эпизода, в другом - 26. Процессы проходят в закрытом режиме.
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ПроисшествияИркутскРоссияАнгарскФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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