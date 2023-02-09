https://ria.ru/20230209/pribaltika-1850936478.html

МИД России назвал Прибалтику полигоном для военного присутствия США

МИД России назвал Прибалтику полигоном для военного присутствия США - РИА Новости, 09.02.2023

МИД России назвал Прибалтику полигоном для военного присутствия США

Балтийские страны превращаются в полигоны для американского военного присутствия вблизи важнейших индустриальных и политических центров России, заявил замглавы... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:57

2023-02-09T17:57

2023-02-09T17:57

россия

александр грушко

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

литва

латвия

эстония

сша

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Балтийские страны превращаются в полигоны для американского военного присутствия вблизи важнейших индустриальных и политических центров России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Балтийские страны – 30% депопуляции по сравнению с 1991 годом. Уезжает население. То, что сейчас там происходит, не только в военном отношении, на самом деле это такой крупный демографический и экономический вызов", - сказал он, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Действительно, эти страны превращаются в полигоны для американского военного присутствия, причем, опять же, вблизи важнейших индустриальных, политических центров РФ. Это очень опасное развитие", - добавил он.

https://ria.ru/20230125/pribaltika-1847239385.html

россия

литва

латвия

эстония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр грушко, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире, литва, латвия, эстония, сша, нато