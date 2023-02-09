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МИД России назвал Прибалтику полигоном для военного присутствия США - РИА Новости, 09.02.2023
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МИД России назвал Прибалтику полигоном для военного присутствия США
МИД России назвал Прибалтику полигоном для военного присутствия США - РИА Новости, 09.02.2023
МИД России назвал Прибалтику полигоном для военного присутствия США
Балтийские страны превращаются в полигоны для американского военного присутствия вблизи важнейших индустриальных и политических центров России, заявил замглавы... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:57
2023-02-09T17:57
россия
александр грушко
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
литва
латвия
эстония
сша
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Балтийские страны превращаются в полигоны для американского военного присутствия вблизи важнейших индустриальных и политических центров России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Балтийские страны – 30% депопуляции по сравнению с 1991 годом. Уезжает население. То, что сейчас там происходит, не только в военном отношении, на самом деле это такой крупный демографический и экономический вызов", - сказал он, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Действительно, эти страны превращаются в полигоны для американского военного присутствия, причем, опять же, вблизи важнейших индустриальных, политических центров РФ. Это очень опасное развитие", - добавил он.
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россия, александр грушко, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире, литва, латвия, эстония, сша, нато
Россия, Александр Грушко, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире, Литва, Латвия, Эстония, США, НАТО
17:57 09.02.2023
 
МИД России назвал Прибалтику полигоном для военного присутствия США

Замглавы МИД Грушко: страны Балтии превращаются в полигоны для военного присутствия США

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Балтийские страны превращаются в полигоны для американского военного присутствия вблизи важнейших индустриальных и политических центров России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Балтийские страны – 30% депопуляции по сравнению с 1991 годом. Уезжает население. То, что сейчас там происходит, не только в военном отношении, на самом деле это такой крупный демографический и экономический вызов", - сказал он, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Действительно, эти страны превращаются в полигоны для американского военного присутствия, причем, опять же, вблизи важнейших индустриальных, политических центров РФ. Это очень опасное развитие", - добавил он.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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РоссияАлександр ГрушкоМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В миреЛитваЛатвияЭстонияСШАНАТО
 
 
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