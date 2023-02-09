Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошла звездная премьера фильма "Праведник" - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230209/pravednik-1850781518.html
В Москве прошла звездная премьера фильма "Праведник"
В Москве прошла звездная премьера фильма "Праведник" - РИА Новости, 09.02.2023
В Москве прошла звездная премьера фильма "Праведник"
В московском киноцентре "КАРО 11 Октябрь" состоялась премьера картины Сергея Урсуляка "Праведник", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:57
2023-02-09T16:57
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
что посмотреть
сергей урсуляк
александр яценко
федор добронравов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850777291_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_d92c088ec516523c8aa17caed98a30b9.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В московском киноцентре "КАРО 11 Октябрь" состоялась премьера картины Сергея Урсуляка "Праведник", сообщает пресс-служба проекта. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге офицера Николая Киселева. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста "Яд Вашем" присвоил ему звание "Праведник народов мира". Премьеру ленты посетила его дочь Татьяна. В августе — октябре 1942 года он спас 218 советских евреев. Ему удалось вывести за линию фронта из фашисткой оккупации детей, женщин и пожилых людей. Пять партизан с Киселевым 1500 километров вели через леса изнуренных людей. Образ Николая Киселева в проекте воплотил Александр Яценко. Вместе с коллегами по съемочной площадке он представил фильм на премьере. О картине гостям также рассказали продюсеры Антон Златопольский и Тимур Вайнштейн, Сергей Урсуляк, оператор Михаил Милашин, Евгений Ткачук, Сергей Маковецкий, Юлия Витрук, Любовь Константинова, Мария Золотухина и другие."Мы стремились, чтобы в нашей ленте нашлось место не только страшному, больному и мучительному, но и юмору, лирике, улыбке. Надеюсь, что при всех сложностях и драмах, о которых мы повествуем, у нас получилась светлая картина", — говорит Сергей Урсуляк.Показ посетил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, посол Израиля Александр Бен Цви, Михаил Швыдкой. Также на премьере были звезды отечественного кино и эстрады, спортсмены и деятели искусств. Среди них Константин Райкин, Ирина Винер, Валерия и Иосиф Пригожин, Дарья Златопольская, Яна Батыршина, Юлия Сумачева, Владимир Урин и Ирина Черномурова, Сергей Жуков и Регина Бурд. В числе первых ленту увидели Александра Урсуляк, Екатерина Щербакова, Дарья Урсуляк, Аркадий Укупник, Иван Добронравов, Михаил Ширвиндт, Евгений Маргулис, Александр Акопов, Александр Горбатов, Константин Лавроненко, Ирина Пегова, Марк Тишман и другие.Посмотреть фильм на большом экране можно будет совсем скоро. Картина "Праведник" выйдет в прокат 16 февраля.
https://ria.ru/20230131/ranevskaya-1848623314.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850777291_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9fae41f879f2cfd11c8469eb2046254e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть , сергей урсуляк, александр яценко, федор добронравов
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть , Сергей Урсуляк, Александр Яценко, Федор Добронравов
16:57 09.02.2023
 
В Москве прошла звездная премьера фильма "Праведник"

В Москве прошла звездная премьера фильма Урсуляка "Праведник" с Яценко и Добронравовым

© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В московском киноцентре "КАРО 11 Октябрь" состоялась премьера картины Сергея Урсуляка "Праведник", сообщает пресс-служба проекта.
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
1 из 2
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип

Фрагмент из фильма "Праведник"

Кадр из фильма Праведник
2 из 2

Фрагмент из фильма "Праведник"

© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
1 из 2
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
2 из 2

Фрагмент из фильма "Праведник"

© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
Картина основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге офицера Николая Киселева. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста "Яд Вашем" присвоил ему звание "Праведник народов мира". Премьеру ленты посетила его дочь Татьяна.
В августе — октябре 1942 года он спас 218 советских евреев. Ему удалось вывести за линию фронта из фашисткой оккупации детей, женщин и пожилых людей. Пять партизан с Киселевым 1500 километров вели через леса изнуренных людей.
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
1 из 3
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип

Эпизод из фильма "Праведник"

Кадр из фильма Праведник
2 из 3

Эпизод из фильма "Праведник"

© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип

Фрагмент из фильма "Праведник"

Кадр из фильма Праведник
3 из 3

Фрагмент из фильма "Праведник"

© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
1 из 3
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
2 из 3

Эпизод из фильма "Праведник"

© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
3 из 3

Фрагмент из фильма "Праведник"

© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
Образ Николая Киселева в проекте воплотил Александр Яценко. Вместе с коллегами по съемочной площадке он представил фильм на премьере. О картине гостям также рассказали продюсеры Антон Златопольский и Тимур Вайнштейн, Сергей Урсуляк, оператор Михаил Милашин, Евгений Ткачук, Сергей Маковецкий, Юлия Витрук, Любовь Константинова, Мария Золотухина и другие.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкАктриса Юлия Витрук на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Актриса Юлия Витрук на премьере фильма Сергея Урсуляка Праведник в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
1 из 5
Актриса Юлия Витрук на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкАктриса Любовь Константинова на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Актриса Любовь Константинова на премьере фильма Сергея Урсуляка Праведник в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
2 из 5
Актриса Любовь Константинова на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкАктер Сергей Маковецкий на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Актер Сергей Маковецкий на премьере фильма Сергея Урсуляка Праведник в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
3 из 5
Актер Сергей Маковецкий на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкРежиссер фильма "Праведник" Сергей Урсуляк в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Режиссер фильма Праведник Сергей Урсуляк в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
4 из 5
Режиссер фильма "Праведник" Сергей Урсуляк в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПродюсер Антон Златопольский (слева) и заместитель генерального директора - генеральный продюсер телеканала НТВ, генеральный продюсер видеосервиса Premier Тимур Вайнштейн на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Премьера фильма Праведник
5 из 5
Продюсер Антон Златопольский (слева) и заместитель генерального директора - генеральный продюсер телеканала НТВ, генеральный продюсер видеосервиса Premier Тимур Вайнштейн на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 5
Актриса Юлия Витрук на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 5
Актриса Любовь Константинова на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 5
Актер Сергей Маковецкий на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 5
Режиссер фильма "Праведник" Сергей Урсуляк в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 5
Продюсер Антон Златопольский (слева) и заместитель генерального директора - генеральный продюсер телеканала НТВ, генеральный продюсер видеосервиса Premier Тимур Вайнштейн на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
"Мы стремились, чтобы в нашей ленте нашлось место не только страшному, больному и мучительному, но и юмору, лирике, улыбке. Надеюсь, что при всех сложностях и драмах, о которых мы повествуем, у нас получилась светлая картина", — говорит Сергей Урсуляк.
Показ посетил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, посол Израиля Александр Бен Цви, Михаил Швыдкой.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПосол Израиля в РФ Александр Бен-Цви на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви на премьере фильма Сергея Урсуляка Праведник
1 из 2
Посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкГлава Федерации еврейских общин Александр Борода на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Глава Федерации еврейских общин Александр Борода на премьере фильма Сергея Урсуляка Праведник
2 из 2
Глава Федерации еврейских общин Александр Борода на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 2
Посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 2
Глава Федерации еврейских общин Александр Борода на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Также на премьере были звезды отечественного кино и эстрады, спортсмены и деятели искусств. Среди них Константин Райкин, Ирина Винер, Валерия и Иосиф Пригожин, Дарья Златопольская, Яна Батыршина, Юлия Сумачева, Владимир Урин и Ирина Черномурова, Сергей Жуков и Регина Бурд.
В числе первых ленту увидели Александра Урсуляк, Екатерина Щербакова, Дарья Урсуляк, Аркадий Укупник, Иван Добронравов, Михаил Ширвиндт, Евгений Маргулис, Александр Акопов, Александр Горбатов, Константин Лавроненко, Ирина Пегова, Марк Тишман и другие.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкАктриса Наталья Савченко на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Актриса Наталья Савченко на премьере фильма Сергея Урсуляка Праведник
1 из 6
Актриса Наталья Савченко на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПевец и композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей Турчинской на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Певец и композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей Турчинской на премьере фильма Сергея Урсуляка Праведник
2 из 6
Певец и композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей Турчинской на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия на премьере фильма Сергея Урсуляка Праведник в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
3 из 6
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкАктер Иван Добронравов (слева) и художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Актер Иван Добронравов и художественный руководитель театра Сатирикон Константин Райкин на премьере фильма Сергея Урсуляка Праведник
4 из 6
Актер Иван Добронравов (слева) и художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкАктеры Константин Лавроненко (слева) и Иван Добронравов на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Актеры Константин Лавроненко и Иван Добронравов на премьере фильма Сергея Урсуляка Праведник в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве.
5 из 6
Актеры Константин Лавроненко (слева) и Иван Добронравов на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПевец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд на премьере фильма Сергея Урсуляка Праведник
6 из 6
Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 6
Актриса Наталья Савченко на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 6
Певец и композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей Турчинской на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 6
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 6
Актер Иван Добронравов (слева) и художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 6
Актеры Константин Лавроненко (слева) и Иван Добронравов на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
6 из 6
Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Посмотреть фильм на большом экране можно будет совсем скоро. Картина "Праведник" выйдет в прокат 16 февраля.
Кадр из сериала Раневская
31 января, 12:34Культура
В Москве прошла звездная премьера сериала "Раневская"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостичто посмотретьСергей УрсулякАлександр ЯценкоФедор Добронравов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала