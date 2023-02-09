https://ria.ru/20230209/pravednik-1850781518.html

В Москве прошла звездная премьера фильма "Праведник"

В Москве прошла звездная премьера фильма "Праведник" - РИА Новости, 09.02.2023

В Москве прошла звездная премьера фильма "Праведник"

В московском киноцентре "КАРО 11 Октябрь" состоялась премьера картины Сергея Урсуляка "Праведник", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:57

2023-02-09T16:57

2023-02-09T16:57

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В московском киноцентре "КАРО 11 Октябрь" состоялась премьера картины Сергея Урсуляка "Праведник", сообщает пресс-служба проекта. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге офицера Николая Киселева. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста "Яд Вашем" присвоил ему звание "Праведник народов мира". Премьеру ленты посетила его дочь Татьяна. В августе — октябре 1942 года он спас 218 советских евреев. Ему удалось вывести за линию фронта из фашисткой оккупации детей, женщин и пожилых людей. Пять партизан с Киселевым 1500 километров вели через леса изнуренных людей. Образ Николая Киселева в проекте воплотил Александр Яценко. Вместе с коллегами по съемочной площадке он представил фильм на премьере. О картине гостям также рассказали продюсеры Антон Златопольский и Тимур Вайнштейн, Сергей Урсуляк, оператор Михаил Милашин, Евгений Ткачук, Сергей Маковецкий, Юлия Витрук, Любовь Константинова, Мария Золотухина и другие."Мы стремились, чтобы в нашей ленте нашлось место не только страшному, больному и мучительному, но и юмору, лирике, улыбке. Надеюсь, что при всех сложностях и драмах, о которых мы повествуем, у нас получилась светлая картина", — говорит Сергей Урсуляк.Показ посетил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, посол Израиля Александр Бен Цви, Михаил Швыдкой. Также на премьере были звезды отечественного кино и эстрады, спортсмены и деятели искусств. Среди них Константин Райкин, Ирина Винер, Валерия и Иосиф Пригожин, Дарья Златопольская, Яна Батыршина, Юлия Сумачева, Владимир Урин и Ирина Черномурова, Сергей Жуков и Регина Бурд. В числе первых ленту увидели Александра Урсуляк, Екатерина Щербакова, Дарья Урсуляк, Аркадий Укупник, Иван Добронравов, Михаил Ширвиндт, Евгений Маргулис, Александр Акопов, Александр Горбатов, Константин Лавроненко, Ирина Пегова, Марк Тишман и другие.Посмотреть фильм на большом экране можно будет совсем скоро. Картина "Праведник" выйдет в прокат 16 февраля.

https://ria.ru/20230131/ranevskaya-1848623314.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть , сергей урсуляк, александр яценко, федор добронравов