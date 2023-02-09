В Москве прошла звездная премьера фильма "Праведник"
В Москве прошла звездная премьера фильма Урсуляка "Праведник" с Яценко и Добронравовым
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В московском киноцентре "КАРО 11 Октябрь" состоялась премьера картины Сергея Урсуляка "Праведник", сообщает пресс-служба проекта.
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
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Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
Фрагмент из фильма "Праведник"
2 из 2
Фрагмент из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
1 из 2
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
2 из 2
Фрагмент из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
Картина основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге офицера Николая Киселева. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста "Яд Вашем" присвоил ему звание "Праведник народов мира". Премьеру ленты посетила его дочь Татьяна.
В августе — октябре 1942 года он спас 218 советских евреев. Ему удалось вывести за линию фронта из фашисткой оккупации детей, женщин и пожилых людей. Пять партизан с Киселевым 1500 километров вели через леса изнуренных людей.
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
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Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
Эпизод из фильма "Праведник"
2 из 3
Эпизод из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
Фрагмент из фильма "Праведник"
3 из 3
Фрагмент из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
1 из 3
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
2 из 3
Эпизод из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
3 из 3
Фрагмент из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
Образ Николая Киселева в проекте воплотил Александр Яценко. Вместе с коллегами по съемочной площадке он представил фильм на премьере. О картине гостям также рассказали продюсеры Антон Златопольский и Тимур Вайнштейн, Сергей Урсуляк, оператор Михаил Милашин, Евгений Ткачук, Сергей Маковецкий, Юлия Витрук, Любовь Константинова, Мария Золотухина и другие.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкАктриса Юлия Витрук на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Актриса Юлия Витрук на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкАктриса Любовь Константинова на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Актриса Любовь Константинова на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкАктер Сергей Маковецкий на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Актер Сергей Маковецкий на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкРежиссер фильма "Праведник" Сергей Урсуляк в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Режиссер фильма "Праведник" Сергей Урсуляк в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПродюсер Антон Златопольский (слева) и заместитель генерального директора - генеральный продюсер телеканала НТВ, генеральный продюсер видеосервиса Premier Тимур Вайнштейн на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Продюсер Антон Златопольский (слева) и заместитель генерального директора - генеральный продюсер телеканала НТВ, генеральный продюсер видеосервиса Premier Тимур Вайнштейн на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
1 из 5
Актриса Юлия Витрук на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
2 из 5
Актриса Любовь Константинова на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
3 из 5
Актер Сергей Маковецкий на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
4 из 5
Режиссер фильма "Праведник" Сергей Урсуляк в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
5 из 5
Продюсер Антон Златопольский (слева) и заместитель генерального директора - генеральный продюсер телеканала НТВ, генеральный продюсер видеосервиса Premier Тимур Вайнштейн на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
"Мы стремились, чтобы в нашей ленте нашлось место не только страшному, больному и мучительному, но и юмору, лирике, улыбке. Надеюсь, что при всех сложностях и драмах, о которых мы повествуем, у нас получилась светлая картина", — говорит Сергей Урсуляк.
Показ посетил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, посол Израиля Александр Бен Цви, Михаил Швыдкой.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПосол Израиля в РФ Александр Бен-Цви на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкГлава Федерации еврейских общин Александр Борода на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Глава Федерации еврейских общин Александр Борода на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Глава Федерации еврейских общин Александр Борода на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Также на премьере были звезды отечественного кино и эстрады, спортсмены и деятели искусств. Среди них Константин Райкин, Ирина Винер, Валерия и Иосиф Пригожин, Дарья Златопольская, Яна Батыршина, Юлия Сумачева, Владимир Урин и Ирина Черномурова, Сергей Жуков и Регина Бурд.
В числе первых ленту увидели Александра Урсуляк, Екатерина Щербакова, Дарья Урсуляк, Аркадий Укупник, Иван Добронравов, Михаил Ширвиндт, Евгений Маргулис, Александр Акопов, Александр Горбатов, Константин Лавроненко, Ирина Пегова, Марк Тишман и другие.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкАктриса Наталья Савченко на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Актриса Наталья Савченко на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПевец и композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей Турчинской на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Певец и композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей Турчинской на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкАктер Иван Добронравов (слева) и художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Актер Иван Добронравов (слева) и художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкАктеры Константин Лавроненко (слева) и Иван Добронравов на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Актеры Константин Лавроненко (слева) и Иван Добронравов на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПевец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
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Актриса Наталья Савченко на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
2 из 6
Певец и композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей Турчинской на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
3 из 6
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
4 из 6
Актер Иван Добронравов (слева) и художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
5 из 6
Актеры Константин Лавроненко (слева) и Иван Добронравов на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
6 из 6
Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд на премьере фильма Сергея Урсуляка "Праведник" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.
Посмотреть фильм на большом экране можно будет совсем скоро. Картина "Праведник" выйдет в прокат 16 февраля.
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