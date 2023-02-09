06:17 09.02.2023 (обновлено: 06:24 09.02.2023)
Пожарные потушили огонь на месте взрыва газа в Новосибирске
МЧС: пожарные потушили огонь на месте взрыва бытового газа в Новосибирске
© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской областиПоследствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской области
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пожарные потушили огонь на месте взрыва бытового газа в Новосибирске, к пострадавшему дому идет тяжелая техника для разбора завалов, сообщает МЧС России.
"В настоящее время открытое горение ликвидировано. Осуществляется разбор конструкций и проливка локальных очагов горения под завалами... К месту происшествия следует тяжелая техника для разбора завалов. Кинологические расчеты Сибирского спасательного центра МЧС России приступили к поиску пострадавших на месте обрушения жилого дома", - говорится в сообщении.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников добавил, что на месте обрушения идет разбор завалов и поиск пострадавших, теперь все зависит от работы спасателей и медиков, сил и техники на месте достаточно.
Отмечается, что на месте обрушения жилого дома в Новосибирске психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и их родным.
Кроме того, для оперативного контроля за ситуацией и выявления очага горения задействована беспилотная авиационная система с тепловизором.
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