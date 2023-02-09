https://ria.ru/20230209/pozhar-1850708043.html

Пожарные потушили огонь на месте взрыва газа в Новосибирске

Пожарные потушили огонь на месте взрыва газа в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023

Пожарные потушили огонь на месте взрыва газа в Новосибирске

Пожарные потушили огонь на месте взрыва бытового газа в Новосибирске, к пострадавшему дому идет тяжелая техника для разбора завалов, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T06:17

2023-02-09T06:17

2023-02-09T06:24

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

происшествия

новосибирск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пожарные потушили огонь на месте взрыва бытового газа в Новосибирске, к пострадавшему дому идет тяжелая техника для разбора завалов, сообщает МЧС России.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников добавил, что на месте обрушения идет разбор завалов и поиск пострадавших, теперь все зависит от работы спасателей и медиков, сил и техники на месте достаточно.Отмечается, что на месте обрушения жилого дома в Новосибирске психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и их родным.Кроме того, для оперативного контроля за ситуацией и выявления очага горения задействована беспилотная авиационная система с тепловизором.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

новосибирск

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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)