https://ria.ru/20230209/potoki-1850938980.html
МИД пообещал ответные меры на историю с подрывом "Северных потоков"
МИД пообещал ответные меры на историю с подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023
МИД пообещал ответные меры на историю с подрывом "Северных потоков"
Россия не оставит историю со взрывами на газопроводах "Северный поток" без последствий, могут быть приняты юридические или политические меры, заявил замглавы... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:01
2023-02-09T18:01
2023-02-09T18:21
россия
в мире
авария на "северных потоках"
северный поток
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия не оставит историю со взрывами на газопроводах "Северный поток" без последствий, могут быть приняты юридические или политические меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в связи с публикацией расследования журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к инциденту."Мы не оставим эту историю без последствий. Это могут быть и политические меры приняты, и юридические", - сказал он журналистам на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Будем добиваться того, чтобы нас допустили к расследованию, и будем использовать все имеющиеся у нас инструменты для того, чтобы правда вышла на поверхность", - добавил он.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва уверена, что для США будут последствия после публикации расследования о причастности Вашингтона ко взрывам на газопроводах "Северный поток".
https://ria.ru/20230209/sevpotok-1850844866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, авария на "северных потоках", северный поток, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
Россия, В мире, Авария на "Северных потоках", Северный поток, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США
18:01 09.02.2023 (обновлено: 18:21 09.02.2023)
МИД пообещал ответные меры на историю с подрывом "Северных потоков"
МИД заявил, что Россия не оставит историю с подрывом "Северных потоков" без последствий