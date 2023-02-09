https://ria.ru/20230209/potoki-1850938980.html

МИД пообещал ответные меры на историю с подрывом "Северных потоков"

МИД пообещал ответные меры на историю с подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023

МИД пообещал ответные меры на историю с подрывом "Северных потоков"

Россия не оставит историю со взрывами на газопроводах "Северный поток" без последствий, могут быть приняты юридические или политические меры, заявил замглавы... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:01

2023-02-09T18:01

2023-02-09T18:21

россия

в мире

авария на "северных потоках"

северный поток

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия не оставит историю со взрывами на газопроводах "Северный поток" без последствий, могут быть приняты юридические или политические меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в связи с публикацией расследования журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к инциденту."Мы не оставим эту историю без последствий. Это могут быть и политические меры приняты, и юридические", - сказал он журналистам на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Будем добиваться того, чтобы нас допустили к расследованию, и будем использовать все имеющиеся у нас инструменты для того, чтобы правда вышла на поверхность", - добавил он.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва уверена, что для США будут последствия после публикации расследования о причастности Вашингтона ко взрывам на газопроводах "Северный поток".

https://ria.ru/20230209/sevpotok-1850844866.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, авария на "северных потоках", северный поток, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша