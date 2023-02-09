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МИД пообещал ответные меры на историю с подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023
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МИД пообещал ответные меры на историю с подрывом "Северных потоков"
МИД пообещал ответные меры на историю с подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023
МИД пообещал ответные меры на историю с подрывом "Северных потоков"
Россия не оставит историю со взрывами на газопроводах "Северный поток" без последствий, могут быть приняты юридические или политические меры, заявил замглавы... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:01
2023-02-09T18:21
россия
в мире
авария на "северных потоках"
северный поток
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия не оставит историю со взрывами на газопроводах "Северный поток" без последствий, могут быть приняты юридические или политические меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в связи с публикацией расследования журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к инциденту."Мы не оставим эту историю без последствий. Это могут быть и политические меры приняты, и юридические", - сказал он журналистам на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Будем добиваться того, чтобы нас допустили к расследованию, и будем использовать все имеющиеся у нас инструменты для того, чтобы правда вышла на поверхность", - добавил он.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва уверена, что для США будут последствия после публикации расследования о причастности Вашингтона ко взрывам на газопроводах "Северный поток".
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россия, в мире, авария на "северных потоках", северный поток, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
Россия, В мире, Авария на "Северных потоках", Северный поток, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США
18:01 09.02.2023 (обновлено: 18:21 09.02.2023)
 
МИД пообещал ответные меры на историю с подрывом "Северных потоков"

МИД заявил, что Россия не оставит историю с подрывом "Северных потоков" без последствий

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия не оставит историю со взрывами на газопроводах "Северный поток" без последствий, могут быть приняты юридические или политические меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в связи с публикацией расследования журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к инциденту.
"Мы не оставим эту историю без последствий. Это могут быть и политические меры приняты, и юридические", - сказал он журналистам на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Будем добиваться того, чтобы нас допустили к расследованию, и будем использовать все имеющиеся у нас инструменты для того, чтобы правда вышла на поверхность", - добавил он.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва уверена, что для США будут последствия после публикации расследования о причастности Вашингтона ко взрывам на газопроводах "Северный поток".
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РоссияВ миреАвария на "Северных потоках"Северный потокАлександр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)США
 
 
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