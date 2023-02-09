https://ria.ru/20230209/potoki-1850754864.html

Эксперт раскрыл, когда США признаются в теракте на "Северных потоках"

Эксперт раскрыл, когда США признаются в теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023

Эксперт раскрыл, когда США признаются в теракте на "Северных потоках"

Расследованию американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках" можно доверять, но в сегодняшних реалиях, особенно без публикации властями... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:55

2023-02-09T10:55

2023-02-09T16:36

россия

сша

европа

юрий рогулев

джо байден

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Расследованию американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках" можно доверять, но в сегодняшних реалиях, особенно без публикации властями США секретных документов, правду об инициаторах и исполнителях теракта на трубопроводах узнать вряд ли получится, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. "В США ряду ведомств, в том числе ЦРУ, по закону запрещено признавать свои действия. Если это тайная операция, которой руководило ЦРУ, то правды мы с вами никогда не узнаем, что бы там ни происходило", — сказал Рогулев. Он добавил, что для того, чтобы Вашингтон признался в чем-либо, нужны документальные свидетельства: сейчас их достать будет практически невозможно. Что же касается властей США, уточнил он, то есть масса косвенных свидетельств того, кто стоит за взрывами: это и высказывания отдельных деятелей американской президентской администрации, в том числе самого президента США Джо Байдена. "Мы угрозы о том, что они не дадут восстановить работу "Северных потоков", слышали многократно. К тому же устроить такие взрывы могли лишь несколько государств с соответствующими технологиями — США, Великобритания и Норвегия. К тому же взрыв произошел в территориальных водах Дании, где по определению никто, кроме них, работать не мог", — добавил эксперт. Журналист Сеймур Херш, добавил Рогулев, — это уважаемый в США человек и в силу его возраста, и из-за журналистской работы. Херш специализировался на журналистских расследованиях, в том числе военных преступлений, является лауреатом многих премий, в том числе Пулитцеровской. "Херш не был замечен в каких-то поступках, связанных с непроверенной сенсацией или заведомой ложью. Это человек, которому можно доверять, хотя, конечно, нынче журналистика не та, что была, и многим изданиям, в том числе New York Times, доверять не приходится, но он один из мастодонтов старой журналистики, которые еще в США сохранились. Ему доверять можно", — добавил эксперт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов в прошлом году. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230209/veteran-1850705878.html

https://ria.ru/20230209/bayden-1850699699.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850649944.html

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россия, сша, европа, юрий рогулев, джо байден, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"