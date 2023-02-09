https://ria.ru/20230209/potok-1850956813.html

Автора расследования о "Северных потоках" предложили позвать в Госдуму

Автора расследования о "Северных потоках" предложили позвать в Госдуму - РИА Новости, 09.02.2023

Автора расследования о "Северных потоках" предложили позвать в Госдуму

Американского журналиста Сеймура Херша нужно пригласить в Госдуму, чтобы более подробно обсудить его публикацию, при этом обсуждение может быть продолжено и в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:06

2023-02-09T19:06

2023-02-09T19:29

госдума рф

в мире

сша

султан хамзаев

джо байден

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американского журналиста Сеймура Херша нужно пригласить в Госдуму, чтобы более подробно обсудить его публикацию, при этом обсуждение может быть продолжено и в рамках парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине, заявил в четверг РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев."Это очень серьёзная информация, которая требует детального обсуждения. Считаю, что депутаты Государственной Думы могли бы официально пригласить Херша для более подробного доклада о его проделанной журналистской работе", - сказал депутат.При этом Хамзаев добавил, что обсуждение темы могло бы состоятся на площадке уже созданной комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием биолабораторий США на Украине, поскольку "эти преступления темно переплетены между собой".Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850876272.html

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госдума рф, в мире, сша, султан хамзаев, джо байден, северный поток, авария на "северных потоках"