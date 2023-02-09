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Зеленский с Макроном обсудили поставки оружия Украине и усиление санкций - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/postavki-1850819908.html
Зеленский с Макроном обсудили поставки оружия Украине и усиление санкций
Зеленский с Макроном обсудили поставки оружия Украине и усиление санкций - РИА Новости, 09.02.2023
Зеленский с Макроном обсудили поставки оружия Украине и усиление санкций
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем возможности поставок Украине... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:07
2023-02-09T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
олаф шольц
владимир зеленский
эммануэль макрон
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем возможности поставок Украине необходимого оружия, а также усиления санкций в отношении России. "Вчера вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем обсудили возможности поставок Украине необходимого оружия, вопросы продолжения экономической, политической поддержки и усиления санкционной политики в отношении государства-агрессора", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, также поднимался вопрос реализации "формулы мира", "которая способна обеспечить устойчивое прекращение войны на справедливых условиях и с соблюдением норм международного права". В среду Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с британским премьером Риши Сунаком, а в среду вечером отправился в Париж, где встретился с Макроном и канцлером ФРГ Шольцем. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230209/priglashenie-1850818112.html
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, НАТО
13:07 09.02.2023
 
Зеленский с Макроном обсудили поставки оружия Украине и усиление санкций

Зеленский с Макроном обсудили поставки оружия Украине и усиление санкций против России

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем возможности поставок Украине необходимого оружия, а также усиления санкций в отношении России.
"Вчера вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем обсудили возможности поставок Украине необходимого оружия, вопросы продолжения экономической, политической поддержки и усиления санкционной политики в отношении государства-агрессора", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
13:04
Премьер Италии назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным
По его словам, также поднимался вопрос реализации "формулы мира", "которая способна обеспечить устойчивое прекращение войны на справедливых условиях и с соблюдением норм международного права".
В среду Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с британским премьером Риши Сунаком, а в среду вечером отправился в Париж, где встретился с Макроном и канцлером ФРГ Шольцем.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
12:53Специальная военная операция на Украине
Боррель пообещал Киеву больше оружия и финансовой помощи
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронНАТО
 
 
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