https://ria.ru/20230209/posol-1850978416.html
Посол в Мексике рассказал, что пишут о России в СМИ
Посол в Мексике рассказал, что пишут о России в СМИ - РИА Новости, 09.02.2023
Посол в Мексике рассказал, что пишут о России в СМИ
Новостная повестка мексиканских СМИ не полностью копирует подачу материалов о России у западных агентств и изданий, в информационном поле заметны взвешенные... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T21:16
2023-02-09T21:16
2023-02-09T21:23
россия
мексика
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МЕХИКО, 9 фев - РИА Новости. Новостная повестка мексиканских СМИ не полностью копирует подачу материалов о России у западных агентств и изданий, в информационном поле заметны взвешенные материалы, представляющие российскую точку зрения и приоритеты, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли. "Подача информации зависит среди прочего от степени ангажированности конкретного издания или телеканала. В оппозиционной по отношению к местной власти прессе преобладают перепечатки материалов западных информагентств - собственных аналитических публикаций очень мало, поэтому и подача тенденциозная. Проправительственные СМИ, например, Jornada - это единственное издание, имеющее собкора в России - подают материал значительно более взвешенный, дают ссылки на материалы наших агентств, цитируют заявления нашего президента и министерства обороны", - заявил глава российской дипмиссии. По словам Коронелли, палитра мнений о России расширяется в мексиканских СМИ за счет аналитики в еженедельных и ежеквартальных изданиях, отражающей и российские приоритеты. "Помимо ежедневных изданий есть еженедельные, ежеквартальные, как, например, журнал, Buzos, который в международной части регулярно публикует объективные материалы, отражающие в том числе и российские внешнеполитические приоритеты, и российско-украинский сюжет в его сегодняшнем измерении. Или Mundo Internacional, который дает объективную картину своим читателям. Так что палитра очень широкая", - добавил дипломат. Российский посол отметил работу в стране российских информагентств, в том числе входящих в медиагруппу "Россия сегодня" РИА Новости и Sputnik, телеканала RT, благодаря которой у мексиканцев, "в отличие от многих других, достаточно широкий доступ к объективной информации". "Стоит особо упомянуть то, что мексиканское журналистское сообщество в прошлом году вручило посмертную премию Дарье Дугиной (российская журналистка, дочь философа Александра Дугина - ред.). Клуб журналистов Мексики - одна из старейших профессиональных организаций Мексики в целом, и то, что они приняли такое решение, было весьма показательно", - заявил Коронелли. По словам посла РФ, большим интересом в стране пользуется и цифровая дипломатия, а информация в социальных сетях и мессенджерах, которые активно использует дипмиссия для подачи объективной информации и борьбы с фейками, привлекает больше читателей, чем материалы в традиционных СМИ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
https://ria.ru/20230209/dipmissiya-1850970614.html
https://ria.ru/20230209/meksika-1850969769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мексика
21:16 09.02.2023 (обновлено: 21:23 09.02.2023)
Посол в Мексике рассказал, что пишут о России в СМИ
Посол России в Мексике Коронелли: мексиканские СМИ дают широкую палитру мнений
МЕХИКО, 9 фев - РИА Новости. Новостная повестка мексиканских СМИ не полностью копирует подачу материалов о России у западных агентств и изданий, в информационном поле заметны взвешенные материалы, представляющие российскую точку зрения и приоритеты, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли.
"Подача информации зависит среди прочего от степени ангажированности конкретного издания или телеканала. В оппозиционной по отношению к местной власти прессе преобладают перепечатки материалов западных информагентств - собственных аналитических публикаций очень мало, поэтому и подача тенденциозная. Проправительственные СМИ, например, Jornada - это единственное издание, имеющее собкора в России - подают материал значительно более взвешенный, дают ссылки на материалы наших агентств, цитируют заявления нашего президента и министерства обороны", - заявил глава российской дипмиссии.
По словам Коронелли, палитра мнений о России расширяется в мексиканских СМИ за счет аналитики в еженедельных и ежеквартальных изданиях, отражающей и российские приоритеты.
"Помимо ежедневных изданий есть еженедельные, ежеквартальные, как, например, журнал, Buzos, который в международной части регулярно публикует объективные материалы, отражающие в том числе и российские внешнеполитические приоритеты, и российско-украинский сюжет в его сегодняшнем измерении. Или Mundo Internacional, который дает объективную картину своим читателям. Так что палитра очень широкая", - добавил дипломат.
Российский посол отметил работу в стране российских информагентств, в том числе входящих в медиагруппу "Россия сегодня" РИА Новости и Sputnik, телеканала RT, благодаря которой у мексиканцев, "в отличие от многих других, достаточно широкий доступ к объективной информации".
"Стоит особо упомянуть то, что мексиканское журналистское сообщество в прошлом году вручило посмертную премию Дарье Дугиной (российская журналистка, дочь философа Александра Дугина - ред.). Клуб журналистов Мексики - одна из старейших профессиональных организаций Мексики в целом, и то, что они приняли такое решение, было весьма показательно", - заявил Коронелли.
По словам посла РФ, большим интересом в стране пользуется и цифровая дипломатия, а информация в социальных сетях и мессенджерах, которые активно использует дипмиссия для подачи объективной информации и борьбы с фейками, привлекает больше читателей, чем материалы в традиционных СМИ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>