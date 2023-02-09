https://ria.ru/20230209/koronelli-1850967615.html

Виктор Коронелли: Мексика остается дружественной России страной

Виктор Коронелли: Мексика остается дружественной России страной - РИА Новости, 09.02.2023

Виктор Коронелли: Мексика остается дружественной России страной

Мексика не примкнула к числу недружественных России стран, и отношения с этой латиноамериканской страной развиваются в позитивном ключе. Накануне Дня... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T21:00

2023-02-09T21:00

2023-02-09T21:00

интервью

мексика

юрий кнорозов

виктор коронелли

россия

оон

генеральная ассамблея оон

большая двадцатка

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Мексика не примкнула к числу недружественных России стран, и отношения с этой латиноамериканской страной развиваются в позитивном ключе. Накануне Дня дипломатического работника посол РФ в Мехико Виктор Коронелли рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Руденко о политических контактах и торговле с Мексикой, влиянии украинского конфликта на работу дипслужбы, подходах местных СМИ к освещению российских тем и перспективах отказа от доллара в расчетах между странами.– Виктор Викторович, прошлый год выдался штормовым для России, для наших внешнеполитических отношений. Как развивались отношения между Россией и Мексикой в 2022 году?– Вы правильно заметили, что прошлый год наложил понятные отпечатки на функционирование нашей дипломатической службы, нашей внешнеполитической службы. Все это понятно, и турбулентности добавилось в мире. Но, к счастью, для нас Мексика не входит в число недружественных нам стран, остается государством дружественным. И, собственно, это определяло и динамику наших двусторонних отношений в прошлом году. Я считаю, что они развивались на позитиве, неплохо шли торгово-экономические отношения. Пока не могу вам назвать объем товарооборота, поскольку данные официальные Федеральной таможенной службы еще не опубликованы, это будет чуть позже. Но вот по ощущениям моим и моих коллег Мексика, по крайней мере, уверенно оставалась на позициях нашего второго по объему торгового партнера в Латинской Америке при положительном сальдо торгового баланса в пользу Российской Федерации. Так что здесь все было неплохо. Я не исключаю, что товарооборот мог немного просесть в прошлом году, поскольку имели место понятные сложности в транспортно-логистических цепочках, в цепочках финансовых. Но, тем не менее, по нашим ощущениям, уверенное второе место среди наших торговых партнеров в латиноамериканских и карибских государствах.Политические контакты получили свою дальнейшую динамику в 2022 году. Из таких наиболее заметных моментов могу назвать, во-первых, встречу министров иностранных дел в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня на открытии очередной сессии Генассамблеи ООН. Был контакт на встрече министров иностранных дел группы G20 на Бали. Так что по линии наших внешнеполитических ведомств сотрудничество, взаимодействие продвигалось вполне успешно. В августе прошлого года прошли российско-мексиканские межмидовские консультации по вопросам режима контроля за ракетными технологиями и по вопросам повестки комитета Совета Безопасности ООН, Комитета 1540. Поскольку Мексика в прошлом году второй год входила в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН, завершив свою работу в этом качестве 31 декабря, различные вопросы, которые входили в повестку Совбеза, естественно, постоянно присутствовали в нашей двусторонней повестке – как по линии посольства, так и по линии наших постоянных представительств в Нью-Йорке при ООН.В нижней палате Мексиканского генерального конгресса был сформирован новый состав группы Дружбы с Россией. Причем это было в марте месяце, уже после начала специальной военной операции, вызвало здесь весьма бурную реакцию. И я считаю, что это был знаковый момент в наших двусторонних отношениях в прошлом году.Неплохо развивалось сотрудничество на культурном треке. Во-первых, прошедшие здесь гастроли хора Турецкого – два концерта в столице Мехико и городе Сан-Луис-Потоси. Стоит отметить, что в прошлом году отмечалось 100-летие со дня рождения Юрия Кнорозова, нашего известного советского, российского ученого майяниста, расшифровавшего письменность Майя. Под этот юбилей мы при поддержке наших и мексиканских коллег провели целый ряд хороших мероприятий. В частности, в библиотеке Национального антропологического музея был открыт бюст Кнорозова, и по стране прошла серия фотовыставок. Это Мерида, Мехико, Пуэбла, Тласкала. В Мериде в этом году было открыто наше очередное почетное консульство. Это в общем наиболее знаковые моменты нашей двусторонней повестки в минувшем году.– Вы сказали, при поддержке мексиканских партнеров прошли мероприятия, связанные с юбилеем Кнорозова. А кто конкретно поддерживал российские проекты?– Это Антропологический музей, который нам предоставил площадку для установки бюста ученого, наше почетное консульство, городские и муниципальные власти в Пуэбле, Тласкале и Мериде, которые предоставляли престижные площадки и содействовали в решении логистических вопросов. В открытии выставок активно участвовали их представители.– Некоторые страны региона, в частности, Венесуэла и Куба, обсуждают сейчас взаиморасчеты с Россией в национальных валютах. Идут ли такие разговоры между Россией и Мексикой?– Вы знаете, я думаю, это малореально, по крайней мере, по состоянию на сегодняшний день, поскольку мексиканская экономика чрезвычайно сильно привязана к экономике своего северного соседа, к экономике США. И более того, тоже достаточно иллюстративный момент, как, наверное, вы знаете, сейчас обсуждается аргентинско-бразильская инициатива о создании новой совместной валюты. По этому поводу уже высказался президент Мексики Лопес Обрадор, что если такая региональная валюта появится, то Мексика к этому проекту присоединяться не будет, поскольку мексиканская экономика ориентируется и будет ориентироваться на доллар США. Эти слова Лопеса Обрадора, я думаю, можно экстраполировать и на другие аналогичные проекты.– Что касается контактов между странами, ожидают ли в Москве визиты из Мексики в 2023 году? Например, это ПМЭФ. И на каком уровне возможны эти визиты?– Мы исходим из того, что будут направлены приглашения, и посольство соответствующее предложение внесло, для участия в Петербургском международном экономическом форуме и в Российской энергетической неделе. Подождем, когда эти приглашения придут мексиканским адресатам и посмотрим на реакцию – работу в этом направлении мы ведем.– В связи с украинским конфликтом, который скоро как год горит рядом с Россией, изменились ли задачи и реалии наших дипломатических миссий за рубежом?– Конечно, все это накладывает отпечаток. Но поскольку Мексика остается для нас страной дружественной, нам работается в этом плане проще, нежели нашим коллегам в недружественных государствах. Задачи дипслужбы остаются независимо от страны пребывания прежними. Это отстаивание российских интересов, это продвижение тех проектов, которые востребованы в нашей стране. Это защита соотечественников. Здесь диаспора не такая большая, но, тем не менее, она есть, и защита их прав – это безусловный приоритет внешнеполитической, дипломатической службы Российской Федерации. Это, разумеется, продвижение наших интересов и приоритетов на различных многосторонних площадках. И мы с мексиканским партнерами постоянно работаем в этом направлении, я имею в виду проекты различных резолюций, обмен поддержками кандидатур, и так далее. Укрепление договорно-правовой базы, в этом направлении тоже ведется работа. Базовые задачи остаются неизменными. Другое дело, что в ряде стран меняются внешние условия их реализации. На нас это сказалось не столь сильно, поэтому мы продолжаем работать в том же направлении и ритме, только с учетом нынешней ситуации, еще более энергично и целенаправленно.Что касается Дня дипломата, мы планируем развернуть фотоэкспозицию на внешних стендах посольства, серию интервью и публикаций. Но, помимо этого, непосредственно 10 февраля проведем протокольное мероприятие в посольстве с приглашением мексиканских коллег, с которыми мы работаем здесь – не только из МИДа, но из ряда других ведомств, представителей группы парламентской дружбы с РФ. Будет прием дипкорпуса, куда приглашаются представители только дружественных нам стран. Сейчас приглашенные гости очень активно подтверждают свое участие.– Вы сказали о бурной реакции на установление парламентской группы дружбы. В этой связи хотел бы спросить: вообще, местные СМИ, несмотря на то, что страна дружественная, очень ориентированы на повестку западных агентств, на подачу материалов западных агентств, они их часто просто републикуют. Много критического в том, что касается украинского конфликта по отношению к России. За этот год медийная динамика, она как-то поменялась? Может быть, стало больше взвешенных материалов, по вашим ощущениям, в местной прессе.– По моим ощущениям, все зависит от степени ангажированности конкретного издания или телеканала. Потому что есть пресса изначально оппозиционная по отношению к местной власти, по отношению к правительству, там по этой теме преобладают перепечатки материалов западных информагентств, собственных аналитических публикаций очень мало. Поэтому и подача очень тенденциозная. Та же Jornada, которая имеет проправительственную ориентацию, это единственное мексиканское печатное издание, имеющее собкора в России, подает материал значительно более взвешенный. Они дают ссылки на материалы наших агентств, цитируют заявления нашего президента и министерства обороны. То есть, намного более сбалансированно идет подача материала. Помимо ежедневных изданий есть еженедельные, ежеквартальные, как, например, журнал, Buzos, который в международной части регулярно публикует объективные материалы, отражающие в том числе и российские внешнеполитические приоритеты, и российско-украинский сюжет в его сегодняшнем измерении. Или Mundo Internacional, который дает объективную картину своим читателям. Так что палитра очень широкая.Разумеется, и посольство работает в этом направлении. У нас довольно много было в прошлом году и интервью посла, и наших целевых публикаций. Должен отметить, что большим интересом пользуется цифровая дипломатия. То, что посольство дает на своем сайте, в своих соцсетях, пользуется спросом – у нас постоянный рост числа подписчиков и числа читателей. Формы подачи информации как соцсети, как интернет, собирают намного большую аудиторию, чем печатные издания. Эти механизмы – мессенджеры, соцсети – используем для подачи объективной информации и однозначно реагируем на фейки.Если мы говорим о том, насколько здесь широко представлены наши подходы, наше видение тех или иных сюжетов, стоит помнить, что, здесь работает "Россия Сегодня", Sputnik, RT в кабельных сетях. У мексиканцев, в отличие от многих других, достаточно широкий доступ к объективной информации.Стоит упомянуть то, что мексиканское журналистское сообщество в прошлом году вручило посмертную премию Дарье Дугиной. Клуб журналистов Мексики – одна из старейших профессиональных организаций Мексики в целом. И то, что они приняли такое решение, было весьма показательно.

https://ria.ru/20230123/meksika-1846670547.html

https://ria.ru/20220701/knorozov-1799670448.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230204/meksika-1849771234.html

https://ria.ru/20221031/torgpredstvo-1828252989.html

https://ria.ru/20221208/premiya-1837292707.html

мексика

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, мексика, юрий кнорозов, виктор коронелли, россия, оон, генеральная ассамблея оон, большая двадцатка, день дипломатического работника, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)