https://ria.ru/20230209/pomosch-1850826262.html

Премьер Словении отметил вклад Любляны в помощь Киеву

Премьер Словении отметил вклад Любляны в помощь Киеву - РИА Новости, 09.02.2023

Премьер Словении отметил вклад Любляны в помощь Киеву

Власти Словении без промедлений внесли свой значительный вклад в гуманитарную и военную помощь Украине, теперь очередь за крупными странами-членами ЕС, заявил... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:15

2023-02-09T13:15

2023-02-09T13:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

словения

сергей лавров

жозеп боррель

владимир зеленский

киев

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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. Власти Словении без промедлений внесли свой значительный вклад в гуманитарную и военную помощь Украине, теперь очередь за крупными странами-членами ЕС, заявил словенский премьер Роберт Голоб. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил ранее, что итогом встречи лидеров ЕС и Владимира Зеленского в Брюсселе в четверг станет договоренность о большей поддержке Киева, включая оружие и финансовую помощь. "Из расчета на душу населения Словения является одним из крупнейших доноров Украины. Теперь задача крупных государств-членов - внести свою долю. Словения внесла свой вклад быстро и без долгих разговоров", - заявил журналистам словенский премьер перед началом саммита ЕС в ответ на вопрос о новой помощи Киеву. Глава МИД Словении Таня Файон сообщила на совете министров иностранных дел ЕС в конце января, что ее страна согласна оказывать гуманитарную и материальную помощь Украине, отметив, что в прошлом "оказывала и военную помощь". Правительство Словении сообщило в конце сентября прошлого года, что премьер Роберт Голоб договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о передаче Любляной Киеву 28 модернизированных по стандартам НАТО танков M-55S (местная модификация советских Т-55) взамен на 40 военных грузовиков и автоцистерн из Германии. В конце октября эшелон с накрытыми брезентом танками был снят СМИ на железнодорожной станции Целе в центральной Словении. В июне 2022 года власти Словении передали Украине и отправили железнодорожным составом 35 БМП югославского производства М-80. Кроме того, СМИ писали о передаче Киеву партий стрелкового оружия, касок и бронежилетов Любляной. Ранее словенcкие власти с правительством Германии вели подготовку к поставкам Украине нескольких десятков танков М-84, югославской модификации Т-72, операция должна была пройти в рамках кругового обмена: Любляна направляет Киеву танки, взамен Берлин поставляет в Словению немецкие боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. Словенцы также выразили желание получить из Германии танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma. О факте передачи не сообщалось. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230209/pomosch-1850810824.html

https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850815786.html

https://ria.ru/20230209/spetsoperatsiya-1850772122.html

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