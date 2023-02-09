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Боррель пообещал Киеву больше оружия и финансовой помощи - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/pomosch-1850813467.html
Боррель пообещал Киеву больше оружия и финансовой помощи
Боррель пообещал Киеву больше оружия и финансовой помощи - РИА Новости, 09.02.2023
Боррель пообещал Киеву больше оружия и финансовой помощи
Итогом встречи лидеров ЕС и Владимира Зеленского в Брюсселе в четверг станет договоренность о большей поддержке Киева, включая оружие и финансовую помощь,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:53
2023-02-09T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
владимир зеленский
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Итогом встречи лидеров ЕС и Владимира Зеленского в Брюсселе в четверг станет договоренность о большей поддержке Киева, включая оружие и финансовую помощь, сказал перед началом встречи в верхах глава евродипломатии Жозеп Боррель. "Результатом обсуждения с Зеленским станет больше поддержки Украине, больше поставок оружия, больше военной помощи, больше финансовой помощи", - сказал он. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230209/konflikt-1850799764.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, владимир зеленский, евросоюз, нато, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Жозеп Боррель
12:53 09.02.2023
 
Боррель пообещал Киеву больше оружия и финансовой помощи

Боррель перед саммитом Евросоюза пообещал Киеву больше оружия и финансовой помощи

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Итогом встречи лидеров ЕС и Владимира Зеленского в Брюсселе в четверг станет договоренность о большей поддержке Киева, включая оружие и финансовую помощь, сказал перед началом встречи в верхах глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Результатом обсуждения с Зеленским станет больше поддержки Украине, больше поставок оружия, больше военной помощи, больше финансовой помощи", - сказал он.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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В Европе растет вовлеченность в конфликт с Россией, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОЖозеп Боррель
 
 
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