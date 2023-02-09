https://ria.ru/20230209/pomosch-1850810824.html

Лидеры стран ЕС договорятся об увеличении помощи Украине, считает Мишель

Лидеры стран ЕС договорятся об увеличении помощи Украине, считает Мишель - РИА Новости, 09.02.2023

Лидеры стран ЕС договорятся об увеличении помощи Украине, считает Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель перед началом в Брюсселе специального саммита стран Евросоюза высказался за наращивание поддержки Киеву, включая военную и... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:49

2023-02-09T12:49

2023-02-09T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сергей лавров

шарль мишель

нато

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель перед началом в Брюсселе специального саммита стран Евросоюза высказался за наращивание поддержки Киеву, включая военную и политическую. "Сейчас важно увеличить наши усилия по поддержке Украины, включая военную и политическую. В этой связи мы обсудим, какие инструменты мы можем здесь мобилизовать в ближайшие недели и месяцы", - сказал он. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

украина

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в мире, украина, россия, сергей лавров, шарль мишель, нато, евросовет, евросоюз, брюссель