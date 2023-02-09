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Лидеры стран ЕС договорятся об увеличении помощи Украине, считает Мишель - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/pomosch-1850810824.html
Лидеры стран ЕС договорятся об увеличении помощи Украине, считает Мишель
Лидеры стран ЕС договорятся об увеличении помощи Украине, считает Мишель - РИА Новости, 09.02.2023
Лидеры стран ЕС договорятся об увеличении помощи Украине, считает Мишель
Глава Евросовета Шарль Мишель перед началом в Брюсселе специального саммита стран Евросоюза высказался за наращивание поддержки Киеву, включая военную и... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:49
2023-02-09T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
шарль мишель
нато
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель перед началом в Брюсселе специального саммита стран Евросоюза высказался за наращивание поддержки Киеву, включая военную и политическую. "Сейчас важно увеличить наши усилия по поддержке Украины, включая военную и политическую. В этой связи мы обсудим, какие инструменты мы можем здесь мобилизовать в ближайшие недели и месяцы", - сказал он. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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в мире, украина, россия, сергей лавров, шарль мишель, нато, евросовет, евросоюз, брюссель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Шарль Мишель, НАТО, Евросовет, Евросоюз, Брюссель
12:49 09.02.2023
 
Лидеры стран ЕС договорятся об увеличении помощи Украине, считает Мишель

Глава Евросовета Мишель считает, что лидеры стран ЕС договорятся увеличить помощь Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель перед началом в Брюсселе специального саммита стран Евросоюза высказался за наращивание поддержки Киеву, включая военную и политическую.
"Сейчас важно увеличить наши усилия по поддержке Украины, включая военную и политическую. В этой связи мы обсудим, какие инструменты мы можем здесь мобилизовать в ближайшие недели и месяцы", - сказал он.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровШарль МишельНАТОЕвросоветЕвросоюзБрюссель
 
 
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