Рейтинг@Mail.ru
Поражение России стало смыслом существования Польши, заявил Моравецкий - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/polsha-1850779265.html
Поражение России стало смыслом существования Польши, заявил Моравецкий
Поражение России стало смыслом существования Польши, заявил Моравецкий - РИА Новости, 09.02.2023
Поражение России стало смыслом существования Польши, заявил Моравецкий
Польша существует ради победы над Россией, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:45
2023-02-09T13:20
в мире
польша
россия
украина
матеуш моравецкий
борис писториус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850747421_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_42d0631c452ba46e7085e3460ebb010f.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Польша существует ради победы над Россией, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.Кроме того, политик поддержал решение Германии передать Украине танки Leopard 2."Лучше поздно, чем никогда", — добавил он.Моравецкий известен жесткой антироссийской позицией. В частности, он призывал конфисковать замороженные Польшей российские активы объемом 33 миллиарда долларов и потратить их на газ или уголь, упрекал Запад в том, что тот устал помогать киевскому режиму, и принимал активное участие в давлении на Германию в вопросе о поставках танков.
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850738688.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850747421_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10c264a2e89a208f9b25dc7e21f72bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, украина, матеуш моравецкий, борис писториус
В мире, Польша, Россия, Украина, Матеуш Моравецкий, Борис Писториус
11:45 09.02.2023 (обновлено: 13:20 09.02.2023)
 
Поражение России стало смыслом существования Польши, заявил Моравецкий

Премьер-министр Моравецкий назвал поражение России смыслом существования Польши и Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Польша существует ради победы над Россией, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Поражение России стало одновременно польской и европейской причиной для существования", — подчеркнул он.
Кроме того, политик поддержал решение Германии передать Украине танки Leopard 2.
"Лучше поздно, чем никогда", — добавил он.
Моравецкий известен жесткой антироссийской позицией. В частности, он призывал конфисковать замороженные Польшей российские активы объемом 33 миллиарда долларов и потратить их на газ или уголь, упрекал Запад в том, что тот устал помогать киевскому режиму, и принимал активное участие в давлении на Германию в вопросе о поставках танков.
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
10:17
Украина одним отчаянным действием напомнила нацистскую Германию, пишут СМИ
 
В миреПольшаРоссияУкраинаМатеуш МоравецкийБорис Писториус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала