https://ria.ru/20230209/polsha-1850779265.html

Поражение России стало смыслом существования Польши, заявил Моравецкий

Поражение России стало смыслом существования Польши, заявил Моравецкий - РИА Новости, 09.02.2023

Поражение России стало смыслом существования Польши, заявил Моравецкий

Польша существует ради победы над Россией, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:45

2023-02-09T11:45

2023-02-09T13:20

в мире

польша

россия

украина

матеуш моравецкий

борис писториус

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Польша существует ради победы над Россией, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.Кроме того, политик поддержал решение Германии передать Украине танки Leopard 2."Лучше поздно, чем никогда", — добавил он.Моравецкий известен жесткой антироссийской позицией. В частности, он призывал конфисковать замороженные Польшей российские активы объемом 33 миллиарда долларов и потратить их на газ или уголь, упрекал Запад в том, что тот устал помогать киевскому режиму, и принимал активное участие в давлении на Германию в вопросе о поставках танков.

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850738688.html

польша

россия

украина

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2023

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, польша, россия, украина, матеуш моравецкий, борис писториус