https://ria.ru/20230209/polsha-1850779265.html
Поражение России стало смыслом существования Польши, заявил Моравецкий
Поражение России стало смыслом существования Польши, заявил Моравецкий - РИА Новости, 09.02.2023
Поражение России стало смыслом существования Польши, заявил Моравецкий
Польша существует ради победы над Россией, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:45
2023-02-09T11:45
2023-02-09T13:20
в мире
польша
россия
украина
матеуш моравецкий
борис писториус
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Польша существует ради победы над Россией, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.Кроме того, политик поддержал решение Германии передать Украине танки Leopard 2."Лучше поздно, чем никогда", — добавил он.Моравецкий известен жесткой антироссийской позицией. В частности, он призывал конфисковать замороженные Польшей российские активы объемом 33 миллиарда долларов и потратить их на газ или уголь, упрекал Запад в том, что тот устал помогать киевскому режиму, и принимал активное участие в давлении на Германию в вопросе о поставках танков.
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850738688.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, украина, матеуш моравецкий, борис писториус
В мире, Польша, Россия, Украина, Матеуш Моравецкий, Борис Писториус
11:45 09.02.2023 (обновлено: 13:20 09.02.2023)
Поражение России стало смыслом существования Польши, заявил Моравецкий
Премьер-министр Моравецкий назвал поражение России смыслом существования Польши и Европы