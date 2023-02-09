https://ria.ru/20230209/politsiya-1850781388.html

Полицейский застрелил агрессора с зубилом в Подмосковье

Полицейский застрелил агрессора с зубилом в Подмосковье - РИА Новости, 09.02.2023

Полицейский застрелил агрессора с зубилом в Подмосковье

Полицейскому пришлось стрелять в напавшего на него с холодным оружием мужчину в Подмосковье, злоумышленник скончался, сообщили в пресс-службе областного главка... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:49

2023-02-09T11:49

2023-02-09T12:59

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Полицейскому пришлось стрелять в напавшего на него с холодным оружием мужчину в Подмосковье, злоумышленник скончался, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.По данным главка, накануне утром в полицию поступило сообщение, что у одного из домов в поселке Правдинский в Пушкинском городском округе "неизвестный сел в машину заявителя". Правоохранители прибыли на место и увидели в заведенном авто мужчину. При задержании он оказал "активное сопротивление", забежал в один из ближайших домов и там, угрожая расправой хозяину дома и его беременной жене, забрался на второй этаж."На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал. В свою очередь злоумышленник попытался нанести удар одному из стражей порядка ударно-режущим инструментом, находившимся у него в руках. В связи с чем сотрудником полиции был произведён выстрел в сторону нападавшего, причинив последнему огнестрельное ранение. Сотрудниками незамедлительно была вызвана бригада медиков, а до её приезда оказывалась первая помощь. Прибывшими врачами констатирована его смерть", - говорится в сообщении.Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, отметили в ГУМВД.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что мужчина, который уже был судим за кражу, напал на полицейского с зубилом.Позднее пресс-служба областного главка СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела "по факту применения насилия в отношении полицейского".По версии следствия, мужчина отказывался выполнять требование сотрудника правоохранительных органов и выходить из машины и в какой-то момент ударил полицейского.В ведомстве добавили, что следствие также даст оценку действиям участкового.

https://ria.ru/20230209/likvidatsiya-1850771777.html

https://ria.ru/20230209/pozhar-1850792591.html

https://ria.ru/20230209/ubiystva-1850773944.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия