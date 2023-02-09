https://ria.ru/20230209/pogoda-1850929860.html

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.02.2023

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 10 февраля из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:38

2023-02-09T17:38

2023-02-09T17:38

погода

санкт-петербург

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 10 февраля из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 9 часов 10 февраля до 00 часов 11 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах – до 23 метров в секунду. "Оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.

https://ria.ru/20230209/vodopad-1850845516.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, санкт-петербург, россия, общество