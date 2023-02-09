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В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.02.2023
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В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.02.2023
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 10 февраля из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:38
2023-02-09T17:38
погода
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россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 10 февраля из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 9 часов 10 февраля до 00 часов 11 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах – до 23 метров в секунду. "Оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.
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погода, санкт-петербург, россия, общество
Погода, Санкт-Петербург, Россия, Общество
17:38 09.02.2023
 
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности 10 февраля из-за сильного ветра

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСнегопад в Санкт-Петербурге
Снегопад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Снегопад в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 10 февраля из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"По информации Росгидрометцентра, с 9 часов 10 февраля до 00 часов 11 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах – до 23 метров в секунду. "Оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.
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