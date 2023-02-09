https://ria.ru/20230209/pogoda-1850929860.html
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.02.2023
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 10 февраля из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:38
2023-02-09T17:38
2023-02-09T17:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 10 февраля из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 9 часов 10 февраля до 00 часов 11 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах – до 23 метров в секунду. "Оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, санкт-петербург, россия, общество
Погода, Санкт-Петербург, Россия, Общество
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности 10 февраля из-за сильного ветра