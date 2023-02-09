https://ria.ru/20230209/pogibshie-1850771884.html

Власти подтвердили гибель трех человек после обрушения дома в Новосибирске

Власти подтвердили гибель трех человек после обрушения дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023

Власти подтвердили гибель трех человек после обрушения дома в Новосибирске

Трое человек погибли, девять находятся в больнице после частичного обрушения дома в Новосибирске, сообщил губернатор области Андрей Травников. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:30

2023-02-09T11:30

2023-02-09T12:00

происшествия

новосибирск

андрей травников

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Трое человек погибли, девять находятся в больнице после частичного обрушения дома в Новосибирске, сообщил губернатор области Андрей Травников. Ранее о трех жертвах РИА Новости сообщал представитель экстренных служб. "К сожалению, на данный момент уже подтверждено трое погибших. Девять человек пострадавших находятся в больницах. Поиски продолжаются", - сказал Травников в эфире телеканала "Россия 24". Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

новосибирск

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2023

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происшествия, новосибирск, андрей травников, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске