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Австралия подтвердила ее суверенные права на будущие атомные подлодки - РИА Новости, 09.02.2023
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Австралия подтвердила ее суверенные права на будущие атомные подлодки
Австралия подтвердила ее суверенные права на будущие атомные подлодки - РИА Новости, 09.02.2023
Австралия подтвердила ее суверенные права на будущие атомные подлодки
Министр обороны Австралии Ричард Марлз подтвердил, что будущие атомные подводные лодки страны будут в ее полном суверенном распоряжении, выступая в четверг в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:47
2023-02-09T10:47
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Австралии Ричард Марлз подтвердил, что будущие атомные подводные лодки страны будут в ее полном суверенном распоряжении, выступая в четверг в эфире радио ABC. "Важно отметить следующее: как только австралийский флаг будет установлен на этих подводных лодках в будущем, они попадут полностью под австралийский контроль и будут задействованы в национальных интересах Австралии", - сказал Марлз. На фоне сообщений о том, что будущие подлодки, которые будут построены в рамках партнерства AUKUS совместно с США и Великобританией, обретут новый дизайн для совместного использования всеми тремя странами, министр признал, что интересы Австралии "во многом скоординированы с Соединенными Штатами". "И действительно важно сохранить полноправность на применение всех наших средств, включая будущие подводные лодки, и мы это сделаем", - считает глава минобороны Австралии. По его словам, важно, чтобы у австралийского народа была вера в то, что когда будет получен такой подводный потенциал, он будет в "полном суверенном распоряжении" Австралии. Лидеры трех стран партнерства AUKUS, провозглашенного осенью 2021 года, договорились о создании в Австралии флота подлодок на атомной тяге для совместного противостояния Китаю. В марте они обещают раскрыть детали сделки, из-за которой Австралия отказалась от контракта с Францией на поставки обычных подводных лодок.
https://ria.ru/20230203/tanki-1849461537.html
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австралия, сша, великобритания, aukus, в мире
Австралия, США, Великобритания, AUKUS, В мире
10:47 09.02.2023
 
Австралия подтвердила ее суверенные права на будущие атомные подлодки

Министр обороны Австралии Марлз подтвердил ее суверенные права на будущие атомные подлодки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный флаг Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Австралии Ричард Марлз подтвердил, что будущие атомные подводные лодки страны будут в ее полном суверенном распоряжении, выступая в четверг в эфире радио ABC.
"Важно отметить следующее: как только австралийский флаг будет установлен на этих подводных лодках в будущем, они попадут полностью под австралийский контроль и будут задействованы в национальных интересах Австралии", - сказал Марлз.
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На фоне сообщений о том, что будущие подлодки, которые будут построены в рамках партнерства AUKUS совместно с США и Великобританией, обретут новый дизайн для совместного использования всеми тремя странами, министр признал, что интересы Австралии "во многом скоординированы с Соединенными Штатами".
"Мы партнеры-союзники, и у обеих стран есть обязательства, которые они должны соблюдать в этом альянсе. Но наши интересы не совпадают с Соединенными Штатами", - сказал в то же время Марлз.
"И действительно важно сохранить полноправность на применение всех наших средств, включая будущие подводные лодки, и мы это сделаем", - считает глава минобороны Австралии.
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По его словам, важно, чтобы у австралийского народа была вера в то, что когда будет получен такой подводный потенциал, он будет в "полном суверенном распоряжении" Австралии.
Лидеры трех стран партнерства AUKUS, провозглашенного осенью 2021 года, договорились о создании в Австралии флота подлодок на атомной тяге для совместного противостояния Китаю. В марте они обещают раскрыть детали сделки, из-за которой Австралия отказалась от контракта с Францией на поставки обычных подводных лодок.
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