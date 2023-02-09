https://ria.ru/20230209/podderzhka-1850865368.html
Путин обсудит с АСИ поддержку семей участников спецоперации
Путин обсудит с АСИ поддержку семей участников спецоперации - РИА Новости, 09.02.2023
Путин обсудит с АСИ поддержку семей участников спецоперации
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с Агентством стратегических инициатив (АСИ) вопросы поддержки семей участников спецоперации. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:04
2023-02-09T15:04
2023-02-09T15:04
специальная военная операция на украине
агентство стратегических инициатив (аси)
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с Агентством стратегических инициатив (АСИ) вопросы поддержки семей участников спецоперации."Сегодня подведем итоги 2022 года, отметим победителей и те субъекты федерации, которые показывали лучшую динамику социального развития и существенно продвинулись вперед. Обязательно поговорим об опыте наших регионов по поддержке участников специальной военной операции, семей наших военнослужащих, а также граждан, нуждающихся в особом внимании и заботе, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.
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агентство стратегических инициатив (аси), общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Общество, Россия, Владимир Путин
Путин обсудит с АСИ поддержку семей участников спецоперации
Путин пообещал обсудить с АСИ вопросы поддержки семей участников спецоперации