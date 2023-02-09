https://ria.ru/20230209/podderzhka-1850865368.html

Путин обсудит с АСИ поддержку семей участников спецоперации

Путин обсудит с АСИ поддержку семей участников спецоперации - РИА Новости, 09.02.2023

Путин обсудит с АСИ поддержку семей участников спецоперации

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с Агентством стратегических инициатив (АСИ) вопросы поддержки семей участников спецоперации. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:04

2023-02-09T15:04

2023-02-09T15:04

специальная военная операция на украине

агентство стратегических инициатив (аси)

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841396813_378:0:2615:1258_1920x0_80_0_0_587b1949b0923c05b2a339df520a659e.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с Агентством стратегических инициатив (АСИ) вопросы поддержки семей участников спецоперации."Сегодня подведем итоги 2022 года, отметим победителей и те субъекты федерации, которые показывали лучшую динамику социального развития и существенно продвинулись вперед. Обязательно поговорим об опыте наших регионов по поддержке участников специальной военной операции, семей наших военнослужащих, а также граждан, нуждающихся в особом внимании и заботе, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

https://ria.ru/20230203/vyplaty-1849578694.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

агентство стратегических инициатив (аси), общество, россия, владимир путин