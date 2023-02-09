https://ria.ru/20230209/podderzhka-1850851876.html
МСП Банк поддержал высокотехнологичную компанию из Челябинска
МСП Банк поддержал высокотехнологичную компанию из Челябинска - РИА Новости, 09.02.2023
МСП Банк поддержал высокотехнологичную компанию из Челябинска
МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП), предоставил 50 миллионов рублей компании из Челябинска, выпускающей оборудование для систем промышленной... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:25
2023-02-09T14:25
2023-02-09T14:25
новости компаний - экономика
челябинск
мсп банк
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП), предоставил 50 миллионов рублей компании из Челябинска, выпускающей оборудование для систем промышленной автоматики в машиностроении, металлообработке, пищевой и других отраслях, сообщает банк.Компания СКБ "Индукция" получила кредит на льготных условиях благодаря двум механизмам господдержки: "зонтичному" поручительству Корпорации МСП и федеральной программе "Взлет — от стартапа до IPO". Программа, единственным оператором которой выступает МСП Банк, разработана для высокотехнологичных малых и средних предприятий и реализуется совместно с Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП. Получить финансирование по ставке 3% годовых могут предприятия, использующие технологии по 16 приоритетным направлениям. В их числе ИИ, интернет-технологии, интернет вещей, технологии новых материалов и веществ, отметили в банке."Взлет — от стартапа до IPO" — это уникальный проект, который позволяет предпринимателям получить средства по льготной ставке. Заявки на участие принимаются через Цифровую платформу МСП.РФ, которая автоматически проверяет заявителя на соответствие основным условиям и заполняет большую часть необходимых данных. Проект предоставляет возможности для интенсивного роста компаний, и мы видим большой интерес к нему со стороны бизнеса", — приводится в сообщении комментарий председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка.Компания СКБ "Индукция" основана в Челябинске в 2004 году и производит более 3500 наименований электрооборудования для автоматизации производственных процессов. Предприятие реализует программу импортозамещения. Полученные от МСП Банка средства компания направит на приобретение нового оборудования для повышения качества выпускаемой продукции и увеличения контрактной базы.
https://ria.ru/20230207/kmsp-1850196391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, челябинск, мсп банк
Новости компаний - Экономика, Челябинск, МСП Банк
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП), предоставил 50 миллионов рублей компании из Челябинска, выпускающей оборудование для систем промышленной автоматики в машиностроении, металлообработке, пищевой и других отраслях, сообщает банк.
Компания СКБ "Индукция" получила кредит на льготных условиях благодаря двум механизмам господдержки: "зонтичному" поручительству Корпорации МСП и федеральной программе "Взлет — от стартапа до IPO". Программа, единственным оператором которой выступает МСП Банк, разработана для высокотехнологичных малых и средних предприятий и реализуется совместно с Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП. Получить финансирование по ставке 3% годовых могут предприятия, использующие технологии по 16 приоритетным направлениям. В их числе ИИ, интернет-технологии, интернет вещей, технологии новых материалов и веществ, отметили в банке.
"Взлет — от стартапа до IPO" — это уникальный проект, который позволяет предпринимателям получить средства по льготной ставке. Заявки на участие принимаются через Цифровую платформу МСП.РФ, которая автоматически проверяет заявителя на соответствие основным условиям и заполняет большую часть необходимых данных. Проект предоставляет возможности для интенсивного роста компаний, и мы видим большой интерес к нему со стороны бизнеса", — приводится в сообщении комментарий председателя правления МСП Банка
Ивана Подберезняка.
Компания СКБ "Индукция" основана в Челябинске в 2004 году и производит более 3500 наименований электрооборудования для автоматизации производственных процессов. Предприятие реализует программу импортозамещения. Полученные от МСП Банка средства компания направит на приобретение нового оборудования для повышения качества выпускаемой продукции и увеличения контрактной базы.