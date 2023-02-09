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МИД назвал постыдной реакцию Запада на расстрел российских пленных - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/plennye-1850893890.html
МИД назвал постыдной реакцию Запада на расстрел российских пленных
МИД назвал постыдной реакцию Запада на расстрел российских пленных - РИА Новости, 09.02.2023
МИД назвал постыдной реакцию Запада на расстрел российских пленных
Ответственность за расстрел российских военнопленных украинскими боевиками лежит на совести западных кураторов киевского режима, заявили в МИД России. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:17
2023-02-09T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ответственность за расстрел российских военнопленных украинскими боевиками лежит на совести западных кураторов киевского режима, заявили в МИД России."Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. Кровь россиян — на руках стран, поставляющих на Украину оружие и нацистскую идеологию", — говорится в заявлении.В МИД напомнили, что Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества на военные преступления украинских боевиков и несоблюдение киевским режимом международного гуманитарного права. В МИД отметили, что Следственный комитет намерен расследовать новые свидетельства военных преступлений украинских боевиков, и выразили уверенность, что виновные не останутся безнаказанными.Речь идет о появившемся в интернете видеоролике, на котором украинские националисты расстреливают в упор трех человек, предположительно, российских военнопленных. Это не первое подобное видео — записи казни российских военнослужащих появлялись в Сети в ноябре и апреле. Москва каждый раз обращалась в международные органы, но, как отмечала омбудсмен Татьяна Москалькова, от них так и не последовало должных оценок.
https://ria.ru/20230204/rasstrel-1849686414.html
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
16:17 09.02.2023 (обновлено: 18:05 09.02.2023)
 
МИД назвал постыдной реакцию Запада на расстрел российских пленных

МИД возложил вину за расстрел российских военнопленных на западных кураторов Украины

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ответственность за расстрел российских военнопленных украинскими боевиками лежит на совести западных кураторов киевского режима, заявили в МИД России.
"Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. Кровь россиян — на руках стран, поставляющих на Украину оружие и нацистскую идеологию", — говорится в заявлении.
В МИД напомнили, что Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества на военные преступления украинских боевиков и несоблюдение киевским режимом международного гуманитарного права.
"Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами", — считают дипломаты.
В МИД отметили, что Следственный комитет намерен расследовать новые свидетельства военных преступлений украинских боевиков, и выразили уверенность, что виновные не останутся безнаказанными.
Речь идет о появившемся в интернете видеоролике, на котором украинские националисты расстреливают в упор трех человек, предположительно, российских военнопленных. Это не первое подобное видео — записи казни российских военнослужащих появлялись в Сети в ноябре и апреле. Москва каждый раз обращалась в международные органы, но, как отмечала омбудсмен Татьяна Москалькова, от них так и не последовало должных оценок.
Пленный украинский военный о расстреле мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 04:35Специальная военная операция на Украине
Украинский пленный рассказал о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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