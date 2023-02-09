16:17 09.02.2023 (обновлено: 18:05 09.02.2023)
МИД назвал постыдной реакцию Запада на расстрел российских пленных
МИД возложил вину за расстрел российских военнопленных на западных кураторов Украины
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ответственность за расстрел российских военнопленных украинскими боевиками лежит на совести западных кураторов киевского режима, заявили в МИД России.
"Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. Кровь россиян — на руках стран, поставляющих на Украину оружие и нацистскую идеологию", — говорится в заявлении.
В МИД напомнили, что Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества на военные преступления украинских боевиков и несоблюдение киевским режимом международного гуманитарного права.
"Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами", — считают дипломаты.
В МИД отметили, что Следственный комитет намерен расследовать новые свидетельства военных преступлений украинских боевиков, и выразили уверенность, что виновные не останутся безнаказанными.
Речь идет о появившемся в интернете видеоролике, на котором украинские националисты расстреливают в упор трех человек, предположительно, российских военнопленных. Это не первое подобное видео — записи казни российских военнослужащих появлялись в Сети в ноябре и апреле. Москва каждый раз обращалась в международные органы, но, как отмечала омбудсмен Татьяна Москалькова, от них так и не последовало должных оценок.