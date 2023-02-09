https://ria.ru/20230209/plennye-1850893890.html

МИД назвал постыдной реакцию Запада на расстрел российских пленных

МИД назвал постыдной реакцию Запада на расстрел российских пленных - РИА Новости, 09.02.2023

МИД назвал постыдной реакцию Запада на расстрел российских пленных

Ответственность за расстрел российских военнопленных украинскими боевиками лежит на совести западных кураторов киевского режима, заявили в МИД России. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:17

2023-02-09T16:17

2023-02-09T18:05

специальная военная операция на украине

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ответственность за расстрел российских военнопленных украинскими боевиками лежит на совести западных кураторов киевского режима, заявили в МИД России."Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. Кровь россиян — на руках стран, поставляющих на Украину оружие и нацистскую идеологию", — говорится в заявлении.В МИД напомнили, что Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества на военные преступления украинских боевиков и несоблюдение киевским режимом международного гуманитарного права. В МИД отметили, что Следственный комитет намерен расследовать новые свидетельства военных преступлений украинских боевиков, и выразили уверенность, что виновные не останутся безнаказанными.Речь идет о появившемся в интернете видеоролике, на котором украинские националисты расстреливают в упор трех человек, предположительно, российских военнопленных. Это не первое подобное видео — записи казни российских военнослужащих появлялись в Сети в ноябре и апреле. Москва каждый раз обращалась в международные органы, но, как отмечала омбудсмен Татьяна Москалькова, от них так и не последовало должных оценок.

https://ria.ru/20230204/rasstrel-1849686414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр