https://ria.ru/20230209/pingvin-1850853806.html

На пляже в Новой Зеландии нашли останки 154-килограммового пингвина

На пляже в Новой Зеландии нашли останки 154-килограммового пингвина - РИА Новости, 09.02.2023

На пляже в Новой Зеландии нашли останки 154-килограммового пингвина

Ученые из Гринвича (США) обнаружили на пляже в Новой Зеландии окаменелые останки крупнейшего пингвина, когда-либо жившего на планете, их исследование... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:28

2023-02-09T14:28

2023-02-09T14:28

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ученые из Гринвича (США) обнаружили на пляже в Новой Зеландии окаменелые останки крупнейшего пингвина, когда-либо жившего на планете, их исследование опубликовано в научном в журнале Journal of Paleontology. "Недавние находки окаменелостей в Новой Зеландии выявили удивительное разнообразие сообщества пингвинов. Самый крупный экземпляр отнесен к новому виду Kumimanu fordycein. Этот пингвин был самым большим из когда-либо живших на Земле", - говорится в исследовании. По предварительной оценке, крупнейший из известных науке пингвинов весил 154 килограмма и жил на Земле 50 миллионов лет назад. Летать такой пингвин, как и его потомки, не мог. Зато, по оценке ученых, птица могла гораздо лучше нырять и дольше поддерживать температуру тела в экстремальные холода.

https://ria.ru/20230104/vidy-1841489216.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новая зеландия, наука, в мире, сша, пингвины, земля, животные