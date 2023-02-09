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На пляже в Новой Зеландии нашли останки 154-килограммового пингвина - РИА Новости, 09.02.2023
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Наука
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На пляже в Новой Зеландии нашли останки 154-килограммового пингвина
На пляже в Новой Зеландии нашли останки 154-килограммового пингвина - РИА Новости, 09.02.2023
На пляже в Новой Зеландии нашли останки 154-килограммового пингвина
Ученые из Гринвича (США) обнаружили на пляже в Новой Зеландии окаменелые останки крупнейшего пингвина, когда-либо жившего на планете, их исследование... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:28
2023-02-09T14:28
наука
новая зеландия
наука
в мире
сша
пингвины
земля
животные
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ученые из Гринвича (США) обнаружили на пляже в Новой Зеландии окаменелые останки крупнейшего пингвина, когда-либо жившего на планете, их исследование опубликовано в научном в журнале Journal of Paleontology. "Недавние находки окаменелостей в Новой Зеландии выявили удивительное разнообразие сообщества пингвинов. Самый крупный экземпляр отнесен к новому виду Kumimanu fordycein. Этот пингвин был самым большим из когда-либо живших на Земле", - говорится в исследовании. По предварительной оценке, крупнейший из известных науке пингвинов весил 154 килограмма и жил на Земле 50 миллионов лет назад. Летать такой пингвин, как и его потомки, не мог. Зато, по оценке ученых, птица могла гораздо лучше нырять и дольше поддерживать температуру тела в экстремальные холода.
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новая зеландия, наука, в мире, сша, пингвины, земля, животные
Наука, Новая Зеландия, Наука, В мире, США, пингвины, Земля, Животные
14:28 09.02.2023
 
На пляже в Новой Зеландии нашли останки 154-килограммового пингвина

На пляже в Новой Зеландии нашли останки крупнейшего на Земле пингвина весом 154 килограмма

© Simone Giovanardi / Bruce MuseumРеконструкция внешнего облика пингвина Kumimanu fordycei
Реконструкция внешнего облика пингвина Kumimanu fordycei
© Simone Giovanardi / Bruce Museum
Реконструкция внешнего облика пингвина Kumimanu fordycei
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ученые из Гринвича (США) обнаружили на пляже в Новой Зеландии окаменелые останки крупнейшего пингвина, когда-либо жившего на планете, их исследование опубликовано в научном в журнале Journal of Paleontology.
"Недавние находки окаменелостей в Новой Зеландии выявили удивительное разнообразие сообщества пингвинов. Самый крупный экземпляр отнесен к новому виду Kumimanu fordycein. Этот пингвин был самым большим из когда-либо живших на Земле", - говорится в исследовании.
По предварительной оценке, крупнейший из известных науке пингвинов весил 154 килограмма и жил на Земле 50 миллионов лет назад. Летать такой пингвин, как и его потомки, не мог. Зато, по оценке ученых, птица могла гораздо лучше нырять и дольше поддерживать температуру тела в экстремальные холода.
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