https://ria.ru/20230209/piloty-1850712455.html

ВВС Британии недовольны подготовкой пилотов Украины, сообщили СМИ

ВВС Британии недовольны подготовкой пилотов Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2023

ВВС Британии недовольны подготовкой пилотов Украины, сообщили СМИ

В Королевских ВВС Великобритании недовольны подготовкой украинских пилотов в стране, а также обсуждениями возможных поставок Киеву истребителей из-за недостатка РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T07:37

2023-02-09T07:37

2023-02-09T07:38

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

риши сунак

сергей лавров

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Королевских ВВС Великобритании недовольны подготовкой украинских пилотов в стране, а также обсуждениями возможных поставок Киеву истребителей из-за недостатка ресурсов для самих британцев, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в военно-воздушных силах. Источник в британских ВВС назвал нонсенсом обсуждения отправки Украине истребителей, самым возможным из которых, как пишут СМИ, может стать Typhoon. Он отметил, что истребители Typhoon, имеющиеся у Великобритании, годятся только для подготовки военных и "непригодны для боевых действий". Отправка на Украину истребителей F-35, как отмечает телеканал, даже не может обсуждаться из-за их секретных технологий, стоимости и сложности в обслуживании и логистике. Телеканал отмечает, что обсуждения предоставления истребителей от Британии может только создать пустые надежды на Украине. Кроме того, отмечается, что в Великобритании тяжело обстоит ситуация с подготовкой местных пилотов для полетов на истребителях, а некоторые могут ждать до 10 лет, чтобы попасть на тренировки и начать принимать участие в военных подразделениях. В среду Зеленский прибыл в Великобританию. Он выступил перед британским парламентом, после чего отправился в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III, а также вместе с британским премьер-министром Риши Сунаком посетил лагерь, где обучаются украинские военные. Риши Сунак в среду заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность предоставления Киеву истребителей. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230201/dzhonson-1849084217.html

https://ria.ru/20230208/samolety-1850651832.html

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в мире, украина, великобритания, россия, владимир зеленский, риши сунак, сергей лавров, нато, f-35