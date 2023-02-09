https://ria.ru/20230209/peredovaya-1850991387.html

Украинские СМИ рассказали, сколько стоит откупиться от передовой

Украинские СМИ рассказали, сколько стоит откупиться от передовой - РИА Новости, 09.02.2023

Украинские СМИ рассказали, сколько стоит откупиться от передовой

Украинские СМИ рассказали, сколько стоит откупиться от отправки на передовую и других случаях вымогательства в украинских войсках. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T23:27

2023-02-09T23:27

2023-02-09T23:27

украина

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинские СМИ рассказали, сколько стоит откупиться от отправки на передовую и других случаях вымогательства в украинских войсках. Интернет-издание "Страна.ua", опубликовало материал о случаях вымогательств в рядах украинской армии, о которых журналистам рассказали сами военнослужащие. Помимо "сбора дани" с похоронных выплат родственникам погибших бойцов, сообщается о расценках на откуп от отправки на передовую и махинациях для получения "боевых" выплат тыловиками. Сообщается, что отпуск тоже "обходится" недешево: положенный по закону отдых "стоит" от 540 долларов. Издание сообщает, что даже положенную доплату в 100 тысяч гривен или 2,7 тысячи долларов для военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях, приходится выбивать из начальства: солдаты жалуются, что командиры ссылаются на всевозможные бюрократические задержки, но предлагают ускорить процесс оформления выплат за доплату. "Страна.ua" сообщает, что столкнувшиеся с коррупцией военные после обращения с жалобами к начальству нередко получают угрозы в свой адрес и сфабрикованные обвинения в нарушении устава, неподчинении приказам и самовольном оставлении части.

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украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина