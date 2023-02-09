https://ria.ru/20230209/peredovaya-1850991387.html
Украинские СМИ рассказали, сколько стоит откупиться от передовой
Украинские СМИ рассказали, сколько стоит откупиться от передовой - РИА Новости, 09.02.2023
Украинские СМИ рассказали, сколько стоит откупиться от передовой
Украинские СМИ рассказали, сколько стоит откупиться от отправки на передовую и других случаях вымогательства в украинских войсках. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T23:27
2023-02-09T23:27
2023-02-09T23:27
украина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинские СМИ рассказали, сколько стоит откупиться от отправки на передовую и других случаях вымогательства в украинских войсках. Интернет-издание "Страна.ua", опубликовало материал о случаях вымогательств в рядах украинской армии, о которых журналистам рассказали сами военнослужащие. Помимо "сбора дани" с похоронных выплат родственникам погибших бойцов, сообщается о расценках на откуп от отправки на передовую и махинациях для получения "боевых" выплат тыловиками. Сообщается, что отпуск тоже "обходится" недешево: положенный по закону отдых "стоит" от 540 долларов. Издание сообщает, что даже положенную доплату в 100 тысяч гривен или 2,7 тысячи долларов для военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях, приходится выбивать из начальства: солдаты жалуются, что командиры ссылаются на всевозможные бюрократические задержки, но предлагают ускорить процесс оформления выплат за доплату. "Страна.ua" сообщает, что столкнувшиеся с коррупцией военные после обращения с жалобами к начальству нередко получают угрозы в свой адрес и сфабрикованные обвинения в нарушении устава, неподчинении приказам и самовольном оставлении части.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина
Украинские СМИ рассказали, сколько стоит откупиться от передовой
Издание "Страна.ua" рассказало, сколько в войсках Украины стоит откупиться от передовой
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Украинские СМИ
рассказали, сколько стоит откупиться от отправки на передовую и других случаях вымогательства в украинских войсках.
Интернет-издание "Страна.ua", опубликовало материал о случаях вымогательств в рядах украинской армии, о которых журналистам рассказали сами военнослужащие. Помимо "сбора дани" с похоронных выплат родственникам погибших бойцов, сообщается о расценках на откуп от отправки на передовую и махинациях для получения "боевых" выплат тыловиками.
"За 10-15 тысяч гривен (около 300-400 долларов - ред.) солдат или сержант может "купить" возможность не быть направленным на передовую. А за половину суммы "боевой" надбавки в 100 тысяч гривен (2,7 тысяч долларов - ред.) числиться на передовой, но на самом деле служить на второй или третьей линиях фронта", - говорится в материале на сайте издания.
Сообщается, что отпуск тоже "обходится" недешево: положенный по закону отдых "стоит" от 540 долларов. Издание сообщает, что даже положенную доплату в 100 тысяч гривен или 2,7 тысячи долларов для военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях, приходится выбивать из начальства: солдаты жалуются, что командиры ссылаются на всевозможные бюрократические задержки, но предлагают ускорить процесс оформления выплат за доплату.
"Страна.ua" сообщает, что столкнувшиеся с коррупцией военные после обращения с жалобами к начальству нередко получают угрозы в свой адрес и сфабрикованные обвинения в нарушении устава, неподчинении приказам и самовольном оставлении части.