https://ria.ru/20230209/otstavka-1850695854.html
Главный специалист Белого дома по России уходит в отставку
Главный специалист Белого дома по России уходит в отставку - РИА Новости, 09.02.2023
Главный специалист Белого дома по России уходит в отставку
Главный специалист Белого дома по России Эрик Грин уходит в отставку, передает Bloomberg. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T00:55
2023-02-09T00:55
2023-02-09T10:30
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Главный специалист Белого дома по России Эрик Грин уходит в отставку, передает Bloomberg."Эрик Грин <...> уходит со своего поста и покидает дипломатическую службу после более чем трех десятков лет работы", — передает агентство.Грин с начала президентства Джо Байдена занял пост старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности.По словам главы СНБ Джейка Салливана, роль специалиста, уходящего в отставку, в работе над поддержкой Украины и мерами в отношении Москвы можно охарактеризовать как "абсолютно центральную".Грин перешел в Белый дом из Госдепартамента, где он занимал различные должности в Вашингтоне и за рубежом, в том числе руководил российским отделом. Кроме того, специалист работал в качестве политического советника посольства США в Москве и советника-посланника дипмиссии в Варшаве.
https://ria.ru/20230208/bayden-1850582790.html
https://ria.ru/20230208/uoters-1850659256.html
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в мире, сша, россия, центральная азия, украина, джо байден, джейк салливан
В мире, США, Россия, Центральная Азия, Украина, Джо Байден, Джейк Салливан
00:55 09.02.2023 (обновлено: 10:30 09.02.2023)
Главный специалист Белого дома по России уходит в отставку
Bloomberg: главный специалист Белого дома по России Эрик Грин уходит в отставку