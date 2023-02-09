https://ria.ru/20230209/otstavka-1850695854.html

Главный специалист Белого дома по России уходит в отставку

Главный специалист Белого дома по России уходит в отставку - РИА Новости, 09.02.2023

Главный специалист Белого дома по России уходит в отставку

Главный специалист Белого дома по России Эрик Грин уходит в отставку, передает Bloomberg. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T00:55

2023-02-09T00:55

2023-02-09T10:30

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россия

центральная азия

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джо байден

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Главный специалист Белого дома по России Эрик Грин уходит в отставку, передает Bloomberg."Эрик Грин <...> уходит со своего поста и покидает дипломатическую службу после более чем трех десятков лет работы", — передает агентство.Грин с начала президентства Джо Байдена занял пост старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности.По словам главы СНБ Джейка Салливана, роль специалиста, уходящего в отставку, в работе над поддержкой Украины и мерами в отношении Москвы можно охарактеризовать как "абсолютно центральную".Грин перешел в Белый дом из Госдепартамента, где он занимал различные должности в Вашингтоне и за рубежом, в том числе руководил российским отделом. Кроме того, специалист работал в качестве политического советника посольства США в Москве и советника-посланника дипмиссии в Варшаве.

https://ria.ru/20230208/bayden-1850582790.html

https://ria.ru/20230208/uoters-1850659256.html

сша

россия

центральная азия

украина

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в мире, сша, россия, центральная азия, украина, джо байден, джейк салливан