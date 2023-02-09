https://ria.ru/20230209/orlan-1850771546.html

Россия впервые представит за рубежом новейший дрон "Орлан-30"

Россия впервые представит за рубежом новейший дрон "Орлан-30" - РИА Новости, 09.02.2023

Россия впервые представит за рубежом новейший дрон "Орлан-30"

"Рособоронэкспорт" впервые представит за рубежом, на выставке в Индии Aero India 2023, новейший разведывательный беспилотник "Орлан-30", сообщила в четверг... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:29

2023-02-09T11:29

2023-02-09T11:29

новое оружие россии

безопасность

индия

россия

рособоронэкспорт

бангалор

ил-76мд-90а

су-57э

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" впервые представит за рубежом, на выставке в Индии Aero India 2023, новейший разведывательный беспилотник "Орлан-30", сообщила в четверг пресс-служба компании. Выставка пройдет с 13 по 17 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в городе Бангалор, Индия. "Посетителям стенда "Рособоронэкспорта" предлагается ознакомиться с российскими беспилотными летательными аппаратами: разведывательно-ударным "Орион-Э", разведывательными "Орлан-10Е" и "Орлан-30" – новинкой 2022 года", - говорится в сообщении.Всего "Рособоронэкспорт" представит в Индии около 200 образцов наиболее перспективных вооружения и военной техники российского производства, в том числе перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, легкий тактический самолет Checkmate и военно-транспортный Ил-76МД-90А(Э). "Орлан-30", согласно открытым данным, предназначен для ведения разведки и обеспечение стрельбы артиллерии, в том числе - для выдачи параметров наведения и корректировки стрельбы. Главное его отличие от "Орлан-10" - наличие лазерного целеуказателя-дальномера, который может подсвечивать цель лазерным лучом, что позволяет дрону точно указывать объекты поражения управляемым артиллерийским снарядам и корректируемым авиабомбам.

https://ria.ru/20230207/mikrobespilotnik-1850295270.html

https://ria.ru/20230208/bespilotnik-1850444168.html

индия

россия

бангалор

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, индия, россия, рособоронэкспорт, бангалор, ил-76мд-90а, су-57э