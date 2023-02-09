16:50 09.02.2023 (обновлено: 17:08 09.02.2023)
В Швейцарии считают, что еще могут разместить штаб-квартиру ООН
МИД Швейцарии: несмотря на критику России, Женева могла бы разместить штаб-квартиру ООН
Женева. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Несмотря на критику со стороны России, Швейцария считает, что Женева по-прежнему подходит для размещения штаб-квартиры ООН, и делает все возможное, чтобы российские делегаты могли посетить ее в наилучших условиях, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичёв заявил, что Швейцария сегодня вряд ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры ООН, Берн уже не может играть роль "честного брокера" в международных делах.
"Являясь европейской штаб-квартирой ООН, Женева вносит значительный вклад в повышение эффективности мирных процессов, особенно тех, которые должны проходить под эгидой или при участии ООН. Это место сочетает в себе преемственность, опыт, инфраструктуру и присутствие заинтересованных сторон, в том числе сильное присутствие ООН", - сказал он на просьбу прокомментировать заявление Ильичева. Эльчингер добавил, что Швейцария делает все возможное, чтобы российские дипломаты смогли находиться в Женеве в наилучших условиях.
"Запрет на пролет через воздушное пространство Швейцарии не является абсолютным и предусматривает исключения для рейсов, выполняемых в дипломатических, гуманитарных или медицинских целях", - уточнил представитель швейцарского дипведомства. По словам официального представителя МИД, возобновляя санкции ЕС против России, Швейцария "никоим образом" не нарушает свой нейтралитет.
Ранее постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что изменение политической ситуации в Швейцарии отразилось на международных площадках в Женеве и что российское представительство при ООН в Женеве испытывает трудности из-за санкций.