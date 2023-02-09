https://ria.ru/20230209/oon-1850908274.html

В Швейцарии считают, что еще могут разместить штаб-квартиру ООН

В Швейцарии считают, что еще могут разместить штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 09.02.2023

В Швейцарии считают, что еще могут разместить штаб-квартиру ООН

Несмотря на критику со стороны России, Швейцария считает, что Женева по-прежнему подходит для размещения штаб-квартиры ООН, и делает все возможное, чтобы... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:50

2023-02-09T16:50

2023-02-09T17:08

в мире

швейцария

россия

оон

женева (город)

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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Несмотря на критику со стороны России, Швейцария считает, что Женева по-прежнему подходит для размещения штаб-квартиры ООН, и делает все возможное, чтобы российские делегаты могли посетить ее в наилучших условиях, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичёв заявил, что Швейцария сегодня вряд ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры ООН, Берн уже не может играть роль "честного брокера" в международных делах."Являясь европейской штаб-квартирой ООН, Женева вносит значительный вклад в повышение эффективности мирных процессов, особенно тех, которые должны проходить под эгидой или при участии ООН. Это место сочетает в себе преемственность, опыт, инфраструктуру и присутствие заинтересованных сторон, в том числе сильное присутствие ООН", - сказал он на просьбу прокомментировать заявление Ильичева. Эльчингер добавил, что Швейцария делает все возможное, чтобы российские дипломаты смогли находиться в Женеве в наилучших условиях."Запрет на пролет через воздушное пространство Швейцарии не является абсолютным и предусматривает исключения для рейсов, выполняемых в дипломатических, гуманитарных или медицинских целях", - уточнил представитель швейцарского дипведомства. По словам официального представителя МИД, возобновляя санкции ЕС против России, Швейцария "никоим образом" не нарушает свой нейтралитет.Ранее постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что изменение политической ситуации в Швейцарии отразилось на международных площадках в Женеве и что российское представительство при ООН в Женеве испытывает трудности из-за санкций.

https://ria.ru/20230208/shveytsariya-1850427171.html

https://ria.ru/20230203/shveytsariya-1849503714.html

швейцария

россия

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, россия, оон, женева (город)