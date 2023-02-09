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Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до 12

Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до 12 - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до 12

Число погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске достигло 12 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:37

2023-02-09T19:37

2023-02-09T19:51

происшествия

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Число погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске достигло 12 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 19.30 мск обнаружены тела 12 погибших", - сказал собеседник агентства.

новосибирск

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске