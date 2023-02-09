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Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до 12 - РИА Новости, 09.02.2023
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Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до 12
Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до 12 - РИА Новости, 09.02.2023
Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до 12
Число погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске достигло 12 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:37
2023-02-09T19:51
происшествия
новосибирск
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Число погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске достигло 12 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 19.30 мск обнаружены тела 12 погибших", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Новосибирск, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
19:37 09.02.2023 (обновлено: 19:51 09.02.2023)
 
Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до 12

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 12

© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
Автомобиль полиции на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Автомобиль полиции на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Число погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске достигло 12 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 19.30 мск обнаружены тела 12 погибших", - сказал собеседник агентства.
Взрыв газа в Новосибирске
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
1 из 12

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
2 из 12

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске
3 из 12

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Всего в доме прописаны больше ста человек.

На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
4 из 12

Всего в доме прописаны больше ста человек.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

На месте происшествия развернули спасательные работы.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
5 из 12

На месте происшествия развернули спасательные работы.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© Фото : МЧС РФ

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
6 из 12

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

© Фото : МЧС РФ
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
7 из 12

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Спасатель на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
8 из 12

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
9 из 12

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

Женщина обнимает спасателя на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
10 из 12

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
11 из 12

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
12 из 12

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Всего в доме прописаны больше ста человек.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
5 из 12

На месте происшествия развернули спасательные работы.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

© Фото : МЧС РФ
7 из 12

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 12

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияНовосибирскВзрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
 
 
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