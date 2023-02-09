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Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до десяти

Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до десяти - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до десяти

Количество погибших при частичном обрушении жилого дома в Новосибирске выросло сначала до девяти человек, однако через некоторое время стало известно еще об... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:06

2023-02-09T19:06

2023-02-09T19:19

происшествия

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

россия

жилье

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Количество погибших при частичном обрушении жилого дома в Новосибирске выросло сначала до девяти человек, однако через некоторое время стало известно еще об одном погибшем, сообщил облминздрав в своем телеграм-канале.В министерстве напомнили, что ранее в стационары Новосибирска доставили девятерых пострадавших, из которых двое по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, а еще двоих врачи после обследования и оказания необходимой помощи выписали."Только что стало известно о десятой погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной. Это пожилая женщина", - чуть позже сообщил облминздрав.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, россия, жилье, новосибирская область