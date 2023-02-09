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Путин поручил организовать поддержку раненных от взрыва газа в Новосибирске

Путин поручил организовать поддержку раненных от взрыва газа в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023

Путин поручил организовать поддержку раненных от взрыва газа в Новосибирске

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову сформировать все необходимые предложения для поддержки пострадавших... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:34

2023-02-09T18:34

2023-02-09T18:34

происшествия

новосибирск

владимир путин

андрей травников

новосибирская область

россия

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

жилье

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову сформировать все необходимые предложения для поддержки пострадавших от взрыва газа в жилом доме Новосибирска. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов. "Надеюсь, все, что нужно в таких случаях делать со стороны региональных властей, будет сделано. Если нужна помощь со стороны федеральных органов, сформулируйте это как можно быстрее", — сказал Путин на встрече с представителями авиаотрасли, высказываясь о трагедии в Новосибирской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новосибирск, владимир путин, андрей травников, новосибирская область, россия, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, жилье