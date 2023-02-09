https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850914302.html

Глава МЧС заявил, что жертв обрушения дома в Новосибирске может быть больше

Глава МЧС заявил, что жертв обрушения дома в Новосибирске может быть больше - РИА Новости, 09.02.2023

Глава МЧС заявил, что жертв обрушения дома в Новосибирске может быть больше

Под завалами после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске могут оставаться восемь человек, вероятность найти их живыми не очень высока, заявил глава МЧС... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:04

2023-02-09T17:04

2023-02-09T17:09

происшествия

новосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

александр куренков (мчс)

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НОВОСИБИРСК, 9 фев - РИА Новости. Под завалами после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске могут оставаться восемь человек, вероятность найти их живыми не очень высока, заявил глава МЧС Александр Куренков."Мы предполагаем, около восьми", - сказал Куренков журналистам, отвечая на вопрос, сколько человек могут оставаться под завалами. Глава МЧС добавил, что вероятность найти их живыми "не очень высока". "Мы предполагаем, вероятность не очень высока, потому что было открытое горение в рамках произошедшего и низкая температура", - пояснил Куренков, уточнив, что в момент происшествия на улице было минус 23 градуса. "В рамках того, что многотонные плиты свалились, а мы уже разбираем на уровне второго-первого этажа, вероятность не очень высока. Из 100%, я думаю, что 5", - заключил он.

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, александр куренков (мчс)