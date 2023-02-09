https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850910973.html

Число погибших после взрыва в Новосибирске увеличилось до восьми человек

Число погибших после взрыва в Новосибирске увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших после взрыва в Новосибирске увеличилось до восьми человек

Число погибших после частичного обрушения дома в Новосибирске увеличилось до восьми человек, из-под завалов достали еще одно тело, сообщает областной Минздрав. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:57

2023-02-09T16:57

2023-02-09T16:59

происшествия

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Число погибших после частичного обрушения дома в Новосибирске увеличилось до восьми человек, из-под завалов достали еще одно тело, сообщает областной Минздрав.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов.СУСК России по Новосибирской области сообщило, что по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны два жителя Омской области, которые за несколько дней до частичного обрушения дома в Новосибирске производили обслуживание газовых плит. По данным ведомства, подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. Компанию, чьи сотрудники были задержаны по делу об обрушении дома в Новосибирске, ругали клиенты: в сети можно найти массу негативных отзывов и обвинений в мошенничестве.

новосибирск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске