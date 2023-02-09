https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850864848.html

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске выросло до семи человек

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске выросло до семи человек - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске выросло до семи человек

Число погибших после частичного обрушения дома в Новосибирске увеличилось до семи, сообщило Министерство здравоохранения региона в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:03

2023-02-09T15:03

2023-02-09T15:27

происшествия

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

новосибирск

андрей травников

новосибирская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850818999_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_60dde828fcc952bb3907f58545b9693e.jpg

БАРНАУЛ, 9 фев — РИА Новости. Число погибших после частичного обрушения дома в Новосибирске увеличилось до семи, сообщило Министерство здравоохранения региона в Telegram-канале."Обновленная информация о пострадавших в результате обрушения подъезда на Линейной, 39. Под завалами нашли еще одного погибшего. Это женщина 40 лет. Число погибших достигло семи", — говорится в заявлении.Уточняется, что двоих пострадавших уже выписали из больницы. Сейчас в стационарах находятся семь человек, двое из них в тяжелом состоянии.В четверг взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около 8:00 по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Ведется разбор завалов.По словам губернатора региона Андрея Травникова, основная версия произошедшего — нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. При этом диагностику в доме проводили осенью прошлого года. Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, новосибирск, андрей травников, новосибирская область