https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850859291.html

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске увеличилось до шести

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске увеличилось до шести - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске увеличилось до шести

Число погибших после частичного обрушения дома в Новосибирске выросло до шести, сообщило министерство здравоохранения Новосибирской области в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:41

2023-02-09T14:41

2023-02-09T14:58

новосибирск

происшествия

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

андрей травников

новосибирская область

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Число погибших после частичного обрушения дома в Новосибирске выросло до шести, сообщило министерство здравоохранения Новосибирской области в Telegram-канале."Спасатели достали из-под завалов еще одно тело — это женщина 80 лет. Таким образом, количество погибших в результате обрушения части дома на Линейной, 39 достигло шести человек", — говорится в заявлении.Уточняется, что еще девять человек находятся в больницах, двое из них в тяжелом состоянии в реанимации.В четверг взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Разбор завалов продолжается.По словам губернатора региона Андрея Травникова, основная версия произошедшего — нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. При этом диагностику в доме проводили осенью прошлого года. Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

новосибирск

новосибирская область

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новосибирск, происшествия, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, андрей травников, новосибирская область