https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850797330.html

В Новосибирске спасатели достали из-под завалов обрушившегося дома кота

В Новосибирске спасатели достали из-под завалов обрушившегося дома кота - РИА Новости, 09.02.2023

В Новосибирске спасатели достали из-под завалов обрушившегося дома кота

Сотрудники МЧС РФ во время разбора завалов частично обрушившегося дома в Новосибирске спасли кота, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:23

2023-02-09T12:23

2023-02-09T13:16

происшествия

новосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ во время разбора завалов частично обрушившегося дома в Новосибирске спасли кота, сообщили в пресс-службе ведомства. "Во время разбора завалов обрушившегося подъезда в Новосибирске сотрудники МЧС России спасли кота. Громкое мяуканье спасатели услышали из бетонных плит. Животное аккуратно эвакуировали из-под завалов, предположительно, кот в момент обрушения был в подвале дома", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС России. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов. Согласно последней информации, погибли пять человек, девять пострадавших находятся в больницах, двое из них – в тяжелом состоянии.

новосибирск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасло мяуканье: во время разбора завалов в Новосибирске нашли кота При разборе завалов обрушившегося подъезда в Новосибирске сотрудники МЧС услышали громкое мяуканье. Под бетонными плитами они обнаружили кота. Животное аккуратно эвакуировали из-под груды обломков. Предположительно, кот в момент обрушения был в подвале дома. 2023-02-09T12:23 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске