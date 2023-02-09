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Число погибших после обрушения дома в Новосибирске возросло до пяти человек

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске возросло до пяти человек - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске возросло до пяти человек

Число погибших при частичном обрушении дома в Новосибирске увеличилось до пяти, сообщил в Telegram-канале региональный Минздрав. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:59

2023-02-09T11:59

2023-02-09T13:25

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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БАРНАУЛ, 9 фев — РИА Новости. Число погибших при частичном обрушении дома в Новосибирске увеличилось до пяти, сообщил в Telegram-канале региональный Минздрав.Ранее было известно о трех погибших.По информации ведомства, еще девять человек получили ранения и травмы. Они находятся в больнице, двое — в тяжелом состоянии.Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Разбор завалов продолжается.По словам губернатора Андрея Травникова, основная версия произошедшего — нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. При этом диагностику в доме проводили минувшей осенью. Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

новосибирск

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2023

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новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске