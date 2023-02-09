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Момент взрыва в пятиэтажке в Новосибирске попал на видео

Момент взрыва в пятиэтажке в Новосибирске попал на видео - РИА Новости, 09.02.2023

Момент взрыва в пятиэтажке в Новосибирске попал на видео

Момент взрыва в пятиэтажке в Новосибирске попал на видео, его опубликовал телеканал "360". На кадрах видна яркая вспышка у дальнего дома. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:01

2023-02-09T10:01

2023-02-09T12:00

происшествия

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Момент взрыва в пятиэтажке в Новосибирске попал на видео, его опубликовал телеканал "360". На кадрах видна яркая вспышка у дальнего дома.Газ взорвался в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир, трое человек погибли. Разбор завалов продолжается.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

новосибирск

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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