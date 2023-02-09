https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850725269.html

В Новосибирске госпитализировали семерых пострадавших при обрушении дома

В Новосибирске госпитализировали семерых пострадавших при обрушении дома - РИА Новости, 09.02.2023

В Новосибирске госпитализировали семерых пострадавших при обрушении дома

Семь пострадавших в Новосибирске при обрушении части дома госпитализированы, двое их них - в отделении реанимации, еще двоим помощь оказана амбулаторно,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:14

2023-02-09T09:14

2023-02-09T12:01

россия

новосибирск

происшествия

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Семь пострадавших в Новосибирске при обрушении части дома госпитализированы, двое их них - в отделении реанимации, еще двоим помощь оказана амбулаторно, сообщила пресс-служба Минздрава России.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир."По оперативным данным, в медицинские учреждения госпитализированы 7 пострадавших в происшествии в Новосибирске, двое из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии. Двоим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.На месте происшествия дежурят пять бригад скорой медицинской помощи. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, при необходимости будут привлекаться специалисты федеральных медучреждений, в том числе с проведением телемедицинских консультаций, уточнили в пресс-службе.Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, отметили в министерстве.

https://realty.ria.ru/20230209/novosibirsk-1850728325.html

россия

новосибирск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, новосибирск, происшествия, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске