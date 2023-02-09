https://ria.ru/20230209/noty-1850754074.html

В МИД рассказали об обмене нотами с Киевом через третьи страны

В МИД рассказали об обмене нотами с Киевом через третьи страны - РИА Новости, 09.02.2023

В МИД рассказали об обмене нотами с Киевом через третьи страны

Российская и украинская стороны периодически обмениваются вербальными нотами через посольства в третьих странах, сообщил директор второго департамента стран СНГ РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:52

2023-02-09T10:52

2023-02-09T10:52

в мире

россия

украина

киев

алексей полищук

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская и украинская стороны периодически обмениваются вербальными нотами через посольства в третьих странах, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. "Как известно, 24 февраля 2022 года Киев в одностороннем порядке разорвал дипломатические отношения с нашей страной. В настоящий момент российские дипломатические и консульские учреждения на Украине и украинские дипломатические и консульские учреждения в России не работают", - напомнил он в интервью RTVI. "По отдельным практическим вопросам между нашими странами происходит периодический обмен вербальными нотами через наши посольства в третьих странах", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20230208/finlyandiya-1850598586.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, алексей полищук, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)