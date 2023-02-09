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В МИД рассказали об обмене нотами с Киевом через третьи страны
В МИД рассказали об обмене нотами с Киевом через третьи страны - РИА Новости, 09.02.2023
В МИД рассказали об обмене нотами с Киевом через третьи страны
Российская и украинская стороны периодически обмениваются вербальными нотами через посольства в третьих странах, сообщил директор второго департамента стран СНГ РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:52
2023-02-09T10:52
2023-02-09T10:52
в мире
россия
украина
киев
алексей полищук
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская и украинская стороны периодически обмениваются вербальными нотами через посольства в третьих странах, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. "Как известно, 24 февраля 2022 года Киев в одностороннем порядке разорвал дипломатические отношения с нашей страной. В настоящий момент российские дипломатические и консульские учреждения на Украине и украинские дипломатические и консульские учреждения в России не работают", - напомнил он в интервью RTVI. "По отдельным практическим вопросам между нашими странами происходит периодический обмен вербальными нотами через наши посольства в третьих странах", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20230208/finlyandiya-1850598586.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, алексей полищук, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Украина, Киев, Алексей Полищук, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассказали об обмене нотами с Киевом через третьи страны
Глава департамента МИД: Москва и Киев обмениваются вербальными нотами через третьи страны