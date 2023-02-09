https://ria.ru/20230209/nauka-1850869470.html
Фурсенко перефразировал Твена, говоря о состоянии российской науки
Фурсенко перефразировал Твена, говоря о состоянии российской науки - РИА Новости, 09.02.2023
Фурсенко перефразировал Твена, говоря о состоянии российской науки
Финансирование фундаментальной науки в России не будет сокращаться, а слухи о ее смерти сильно преувеличены, заявил помощник президента РФ по науке и... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:15
2023-02-09T15:15
2023-02-09T15:15
наука
наука
россия
андрей фурсенко
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Финансирование фундаментальной науки в России не будет сокращаться, а слухи о ее смерти сильно преувеличены, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, перефразировав американского писателя Марка Твена. "Было очень важно вчера подчеркнуто президентом, что, во-первых, фундаментальные работы были, есть и будут всегда ответственностью государства. И на эти дела мы ни в коем случае не будем сокращать финансирование. Россия была, есть и будет страной, которая является одним из мировых лидеров в области развития фундаментальной науки", - сказал он на научно-практическом мероприятии, приуроченном ко Дню российской науки и Дню дипломатического работника. По его словам, Россия не планирует разрушать контакты с коллегами, независимо от того, работают ли они в дружественных или нет странах, не будет идти на самоограничения. "Люди, которые сегодня были на экскурсии, они, наверное, согласятся с немножко перефразированной фразой замечательного американского писателя Марка Твена: слухи о смерти российской науки сильно преувеличены. Я думаю, все, кто видел Курчатовский институт, ...понимают, что на самом деле российская наука была, есть и будет, чувствует себя неплохо", - добавил Фурсенко.
https://ria.ru/20221214/nauka-1838593406.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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наука, россия, андрей фурсенко
Наука, Наука, Россия, Андрей Фурсенко
Фурсенко перефразировал Твена, говоря о состоянии российской науки
Помощник Путина Фурсенко заявил, что слухи о смерти российской науки сильно преувеличены
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Финансирование фундаментальной науки в России не будет сокращаться, а слухи о ее смерти сильно преувеличены, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, перефразировав американского писателя Марка Твена.
"Было очень важно вчера подчеркнуто президентом, что, во-первых, фундаментальные работы были, есть и будут всегда ответственностью государства. И на эти дела мы ни в коем случае не будем сокращать финансирование. Россия была, есть и будет страной, которая является одним из мировых лидеров в области развития фундаментальной науки", - сказал он на научно-практическом мероприятии, приуроченном ко Дню российской науки и Дню дипломатического работника. По его словам, Россия не планирует разрушать контакты с коллегами, независимо от того, работают ли они в дружественных или нет странах, не будет идти на самоограничения.
"Люди, которые сегодня были на экскурсии, они, наверное, согласятся с немножко перефразированной фразой замечательного американского писателя Марка Твена: слухи о смерти российской науки сильно преувеличены. Я думаю, все, кто видел Курчатовский институт
, ...понимают, что на самом деле российская наука была, есть и будет, чувствует себя неплохо", - добавил Фурсенко.