https://ria.ru/20230209/napadenie-1850842904.html

Слухи о нападении с ножом на учителя в Тольятти оказались фейком

Слухи о нападении с ножом на учителя в Тольятти оказались фейком - РИА Новости, 09.02.2023

Слухи о нападении с ножом на учителя в Тольятти оказались фейком

Данные о том, что в одной из школ в Тольятти Самарской области неизвестный якобы напал с ножом на учителя, не соответствуют действительности, сообщила в четверг РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:56

2023-02-09T13:56

2023-02-09T13:56

происшествия

тольятти

самарская область

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САМАРА, 9 фев - РИА Новости. Данные о том, что в одной из школ в Тольятти Самарской области неизвестный якобы напал с ножом на учителя, не соответствуют действительности, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД по региону. Ранее в социальных сетях появилась информация о чрезвычайном происшествии в школе №90 в Тольятти: неизвестный сообщил, что якобы произошло нападение на учителя, который в итоге был ранен ножом. "Информация, размещенная в сети интернет и распространяемая некоторыми блогерами, не соответствует действительности", - говорится в сообщении полиции. В ГУМВД уточнили, что для проверки сведений на место выезжала следственно-оперативная группа, и при опросе администрации, учителей и учеников школы данные не подтвердились. Сейчас полиция выясняет, кто именно был инициатором дезинформации. Данные о нападении также опроверг глава города Николай Ренц. "Информация о том, что в школе №90 в Тольятти ножевое ранение у учителя, вооруженное нападение на педагога, не соответствует действительности", - сообщил Ренц в своем telegram-канале. Директор школы Виталий Подоляко со своей стороны отметил, что школа работает как обычно и призвал не поддаваться панике. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в паблике школы во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230207/rassledovanie-1850432695.html

https://ria.ru/20230117/shkolnitsa-1845490565.html

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происшествия, тольятти, самарская область