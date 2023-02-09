https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791237.html

Украинские военные отрубают руки и головы погибшим иностранным наемникам

Украинские военные отрубают руки и головы погибшим иностранным наемникам - РИА Новости, 09.02.2023

Украинские военные отрубают руки и головы погибшим иностранным наемникам

Украинские военные отрубают руки и головы погибшим во время специальной военной операции иностранным наемникам, чтобы скрыть их персональные данные, сообщили... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:07

2023-02-09T12:07

2023-02-09T16:20

специальная военная операция на украине

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

украина

донбасс

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинские военные отрубают руки и головы погибшим во время специальной военной операции иностранным наемникам, чтобы скрыть их персональные данные, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.Уточняется, что на прошлой неделе в бюро судебно-медицинской экспертизы в Луганске из зоны СВО были доставлены тела трех человек без документов, у двух из них отсутствовали голова и кисти рук. В ходе осмотра при них были обнаружены мобильные телефоны.По данным СК, фото- и видеоматериалы, извлеченные из устройств, позволили установить, что эти лица являются наемниками из Польши. Личность одного из погибших, тело которого не было обезображено, следствием предварительно установлена. Позже в социальных сетях был найден человек, похожий на погибшего. Следственный комитет продолжает сбор доказательств для привлечения в качестве обвиняемых наемников и из других стран, оказывающих поддержку украинскому режиму.

https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, донбасс