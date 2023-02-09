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Украинские военные отрубают руки и головы погибшим иностранным наемникам - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791237.html
Украинские военные отрубают руки и головы погибшим иностранным наемникам
Украинские военные отрубают руки и головы погибшим иностранным наемникам - РИА Новости, 09.02.2023
Украинские военные отрубают руки и головы погибшим иностранным наемникам
Украинские военные отрубают руки и головы погибшим во время специальной военной операции иностранным наемникам, чтобы скрыть их персональные данные, сообщили... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:07
2023-02-09T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинские военные отрубают руки и головы погибшим во время специальной военной операции иностранным наемникам, чтобы скрыть их персональные данные, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.Уточняется, что на прошлой неделе в бюро судебно-медицинской экспертизы в Луганске из зоны СВО были доставлены тела трех человек без документов, у двух из них отсутствовали голова и кисти рук. В ходе осмотра при них были обнаружены мобильные телефоны.По данным СК, фото- и видеоматериалы, извлеченные из устройств, позволили установить, что эти лица являются наемниками из Польши. Личность одного из погибших, тело которого не было обезображено, следствием предварительно установлена. Позже в социальных сетях был найден человек, похожий на погибшего. Следственный комитет продолжает сбор доказательств для привлечения в качестве обвиняемых наемников и из других стран, оказывающих поддержку украинскому режиму.
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украина
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс
12:07 09.02.2023 (обновлено: 16:20 09.02.2023)
 
Украинские военные отрубают руки и головы погибшим иностранным наемникам

СК: в ВСУ отрубают кисти и головы погибшим наемникам, чтобы скрыть их персональные данные

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинские военные отрубают руки и головы погибшим во время специальной военной операции иностранным наемникам, чтобы скрыть их персональные данные, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.

"Украинская сторона старается любым путем скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на прошлой неделе в бюро судебно-медицинской экспертизы в Луганске из зоны СВО были доставлены тела трех человек без документов, у двух из них отсутствовали голова и кисти рук. В ходе осмотра при них были обнаружены мобильные телефоны.
По данным СК, фото- и видеоматериалы, извлеченные из устройств, позволили установить, что эти лица являются наемниками из Польши. Личность одного из погибших, тело которого не было обезображено, следствием предварительно установлена. Позже в социальных сетях был найден человек, похожий на погибшего. Следственный комитет продолжает сбор доказательств для привлечения в качестве обвиняемых наемников и из других стран, оказывающих поддержку украинскому режиму.
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