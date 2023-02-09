12:07 09.02.2023 (обновлено: 16:20 09.02.2023)
Украинские военные отрубают руки и головы погибшим иностранным наемникам
СК: в ВСУ отрубают кисти и головы погибшим наемникам, чтобы скрыть их персональные данные
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинские военные отрубают руки и головы погибшим во время специальной военной операции иностранным наемникам, чтобы скрыть их персональные данные, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
"Украинская сторона старается любым путем скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на прошлой неделе в бюро судебно-медицинской экспертизы в Луганске из зоны СВО были доставлены тела трех человек без документов, у двух из них отсутствовали голова и кисти рук. В ходе осмотра при них были обнаружены мобильные телефоны.
По данным СК, фото- и видеоматериалы, извлеченные из устройств, позволили установить, что эти лица являются наемниками из Польши. Личность одного из погибших, тело которого не было обезображено, следствием предварительно установлена. Позже в социальных сетях был найден человек, похожий на погибшего. Следственный комитет продолжает сбор доказательств для привлечения в качестве обвиняемых наемников и из других стран, оказывающих поддержку украинскому режиму.