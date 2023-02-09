https://ria.ru/20230209/muzey-1850982804.html
Метрополитен-музей переименовал "Русскую танцовщицу" Дега в угоду Украине
Метрополитен-музей переименовал "Русскую танцовщицу" Дега в угоду Украине - РИА Новости, 09.02.2023
Метрополитен-музей переименовал "Русскую танцовщицу" Дега в угоду Украине
Метрополитен-музей в Нью-Йорке после требований украинских активистов изменил название картины французского художника Эдгара Дега "Русская танцовщица" на... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T21:53
2023-02-09T21:53
2023-02-09T23:54
культура
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эдгар дега
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке после требований украинских активистов изменил название картины французского художника Эдгара Дега "Русская танцовщица" на "Танцовщица в украинском наряде", следует из обновленных данных на сайте музея."Русскими танцовщицами" картина называлась в книгах, посвященных Дега, вплоть до начала XXI века. Некоторые ученые уверены, что костюмы на самом деле являются традиционной украинской народной одеждой, при этом подтверждений тому, что танцовщицы были из Украины, нет", — говорится в описании.В апреле прошлого года Национальная галерея в Лондоне также изменила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы". Президент Владимир Путин называл выступающих за отмену российской культуры неумными людьми.
https://ria.ru/20230207/kiev-1850313354.html
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культура, в мире, украина, лондон, эдгар дега, владимир путин, нью-йорк (город)
Культура, В мире, Украина, Лондон, Эдгар Дега, Владимир Путин, Культура, Нью-Йорк (город)
21:53 09.02.2023 (обновлено: 23:54 09.02.2023)
Метрополитен-музей переименовал "Русскую танцовщицу" Дега в угоду Украине
Музей США переименовал "Русскую танцовщицу" Дега в "Танцовщицу в украинском наряде"