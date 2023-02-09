https://ria.ru/20230209/muzey-1850982804.html

Метрополитен-музей переименовал "Русскую танцовщицу" Дега в угоду Украине

Метрополитен-музей переименовал "Русскую танцовщицу" Дега в угоду Украине - РИА Новости, 09.02.2023

Метрополитен-музей переименовал "Русскую танцовщицу" Дега в угоду Украине

Метрополитен-музей в Нью-Йорке после требований украинских активистов изменил название картины французского художника Эдгара Дега "Русская танцовщица" на... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T21:53

2023-02-09T21:53

2023-02-09T23:54

культура

в мире

украина

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эдгар дега

владимир путин

культура

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке после требований украинских активистов изменил название картины французского художника Эдгара Дега "Русская танцовщица" на "Танцовщица в украинском наряде", следует из обновленных данных на сайте музея."Русскими танцовщицами" картина называлась в книгах, посвященных Дега, вплоть до начала XXI века. Некоторые ученые уверены, что костюмы на самом деле являются традиционной украинской народной одеждой, при этом подтверждений тому, что танцовщицы были из Украины, нет", — говорится в описании.В апреле прошлого года Национальная галерея в Лондоне также изменила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы". Президент Владимир Путин называл выступающих за отмену российской культуры неумными людьми.

https://ria.ru/20230207/kiev-1850313354.html

украина

лондон

нью-йорк (город)

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культура, в мире, украина, лондон, эдгар дега, владимир путин, нью-йорк (город)