https://ria.ru/20230209/muzei-1850350577.html

Директор Исторического музея — о реконструкции и международных выставках

Директор Исторического музея — о реконструкции и международных выставках - РИА Новости, 09.02.2023

Директор Исторического музея — о реконструкции и международных выставках

Исторический музей планирует реконструкцию главного здания, обменные выставки со странами Азии, новые масштабные проекты. Об этом в день рождения ГИМ РИА... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T07:00

2023-02-09T07:00

2023-02-09T07:00

культура

музеи

интервью

выставки

алексей левыкин

что посмотреть

исторический музей

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Исторический музей планирует реконструкцию главного здания, обменные выставки со странами Азии, новые масштабные проекты. Об этом в день рождения ГИМ РИА Новости рассказал директор институции Алексей Левыкин.— Какими проектами вы особенно гордитесь?— Особая гордость — буквально спасенный памятник Минину и Пожарскому. Сложнейшую реставрацию провели в кратчайшие для такого проекта сроки. Этот памятник обладает невероятной мощью и удивительной энергетикой.Последние несколько лет весь музей работал на подготовку к 150-летнему юбилею. Мы открыли в Туле свой первый региональный филиал, провели реставрацию фасадов и кровли здания бывшей городской думы, где в советское время располагался музей В. И. Ленина, а сейчас — Выставочный комплекс ГИМ и Музей Отечественной войны 1812 года.— А какие выставки особенно удались, как вы считаете? — "Шедевры гравюры" Дюрера из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго, "Придворный костюм из собрания Эрмитажа", "Викинги", "Фаберже и придворные ювелиры", экспозиция, посвященная путешествиям Петра Великого.Сейчас идут две превосходные выставки: "Сны Сибири" и "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города" — здесь воплощены талантливые решения и необычные идеи архитекторов и, конечно, потрясающие предметы музейной коллекции. — Как ГИМ работает в онлайн-сфере?— Музей теперь ведет вещание в прямом эфире из собственной студии, а онлайн-аудитория по итогам прошлого года — более 15 миллионов пользователей. — Что планируете осуществить в следующую "пятилетку"?— Вопросы, связанные с реставрацией музейного комплекса, — приоритетные. Без совершенствования инфраструктуры, реэкспозиции, расширения фондовых пространств невозможно успешно развиваться.В этом я очень надеюсь на поддержку министерства культуры и городских властей, ведь для Москвы ГИМ — крупнейший и ценнейший музейный комплекс.Продолжим развивать наши сервисы: сейчас покупка билетов на сайте, программа лояльности, заказ книг, сувениров — привычные для посетителей опции. Но всегда есть возможность совершенствоваться.— Учитывая, что масштабные выставки готовятся два-три года, какие проекты намерены показать в перспективе?— Мы готовим показ нашей уникальной коллекции византийских ценностей. На следующий год запланирована выставка военного портрета. Продолжаем совместную работу с коллегами из Эрмитажа и планируем роскошную выставку из Петербурга, посвященную династии Романовых.Параллельно работаем над созданием двух музеев, которые в 2024 году должны войти в состав Музейного комплекса ГИМ.— О каких именно собраниях идет речь?— Центральный музей Российского казачества. Он будет располагаться в Большом Левшинском переулке. Сейчас завершается разработка проекта реставрации здания.Одновременно проходят работы по созданию экспозиции. Там будут разделы, посвященные происхождению этого сословия, возникновению казачьих войск, быту и жизни, героическим страницам их боевой службы.Можно будет увидеть уникальные предметы из наших фондов: наградное и боевое оружие, знамена, образцы униформы и традиционной одежды, мемориальные серебряные ковши, церковная утварь, портреты. Другой важный проект — создание музея Новодевичьего монастыря вблизи комплекса обители. Там будет зона приема посетителей, аудитории, лекционные залы, в экспозиции — образцы русского православного искусства, драгоценные облачения и утварь лучших ювелиров России XVII-XIX веков, иконы, памятники археологии.А также разместятся уникальные коллекции ГИМ: древнерусской живописи и фонды отдела Новодевичьего монастыря.В 2025 году мы должны полностью закончить работу по оцифровке коллекции музея, уже сейчас более двух миллионов предметов доступно на сайте.— Планируете сотрудничать с зарубежными партнерами на выставках? С музеями или частными институциями? Будут ли среди них европейские собрания?— Мы не прерывали свои контакты с западными коллегами — это была их инициатива. Вернее, их правительств. В частных беседах все говорят о том, что по своей воле не отказались бы от совместных научных, выставочных проектов. Российская культура — неотъемлемая часть мировой. Это не подлежит сомнению или пересмотру. Однако сейчас невозможно оформить выставку даже из частного зарубежного собрания, не говоря уже о государственных музеях. Нам даже было отказано в предоставлении изображения для научной публикации из Британского музея. Но мир огромен: после окончания пандемии открывается Китай, мы возобновили контакты по вопросам организации обменных выставок. Есть интерес к совместным проектам у коллег из Индии, Египта, Ирана, Таиланда.Нельзя забывать и то, что наши собственные коллекции настолько масштабны, что позволяют спокойно делать и свои выставки, и помогать другим музеям.— Расскажите подробнее о реконструкции главного здания ГИМ. Год назад говорили, что проект должен быть готов к этому времени. — Проект реставрации на стадии завершения. Необходимость работ связана с серьезными проблемами состояния кровли здания, инженерных коммуникаций, оконных заполнений. Решить их локальными реставрационными работами невозможно.Предполагается расширение экспозиционного пространства и помещений для работы с посетителями. Будет усовершенствована система безопасности, разграничены зоны доступа посетителей, хранения фондов.Экспозиционное пространство получит дополнительные возможности для современного музейного освещения и использования мультимедийного оборудования, будет обеспечен доступ маломобильных граждан в музей.Есть предложения по оформлению залов на основе эскизов XIX — начала XX века, обнаруженных в архивах.По завершении реставрации, конечно же, проведем реэкспозицию.Дальнейшая реализация проекта реставрации зависит от выделения финансирования. А также того, насколько быстро будет найдено пространство для размещения фондовых коллекций и помещение для временного размещения экспозиции по истории России.— Какие новости есть о работах Музейного квартала на Никольской улице, комплекса зданий на Измайловском острове?— В июле 2021 года по объективным причинам мы приостановили проектные работы по Музейному кварталу. Они возобновились в конце 2022 года. Задачи у проектировщиков прежние.Это сохранение уникального архитектурного комплекса зданий XVII-XIX веков, многие из которых в аварийном состоянии.А также — возвращение в культурный оборот столицы этого пространства, где сплелись воедино элементы "нарышкинского барокко", классицизма и модерна конца XIX — начала XX века.Работы по реставрации должны быть завершены в конце этого года.

https://ria.ru/20230118/muzei-1845427366.html

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

музеи, интервью, выставки, алексей левыкин, что посмотреть , исторический музей