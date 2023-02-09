Рейтинг@Mail.ru
Директор Исторического музея — о реконструкции и международных выставках - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230209/muzei-1850350577.html
Директор Исторического музея — о реконструкции и международных выставках
Директор Исторического музея — о реконструкции и международных выставках - РИА Новости, 09.02.2023
Директор Исторического музея — о реконструкции и международных выставках
Исторический музей планирует реконструкцию главного здания, обменные выставки со странами Азии, новые масштабные проекты. Об этом в день рождения ГИМ РИА... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T07:00
2023-02-09T07:00
культура
музеи
интервью
выставки
алексей левыкин
что посмотреть
исторический музей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850302853_0:97:3067:1822_1920x0_80_0_0_7428dd98620a0c4464e5168d51e0697c.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Исторический музей планирует реконструкцию главного здания, обменные выставки со странами Азии, новые масштабные проекты. Об этом в день рождения ГИМ РИА Новости рассказал директор институции Алексей Левыкин.— Какими проектами вы особенно гордитесь?— Особая гордость — буквально спасенный памятник Минину и Пожарскому. Сложнейшую реставрацию провели в кратчайшие для такого проекта сроки. Этот памятник обладает невероятной мощью и удивительной энергетикой.Последние несколько лет весь музей работал на подготовку к 150-летнему юбилею. Мы открыли в Туле свой первый региональный филиал, провели реставрацию фасадов и кровли здания бывшей городской думы, где в советское время располагался музей В. И. Ленина, а сейчас — Выставочный комплекс ГИМ и Музей Отечественной войны 1812 года.— А какие выставки особенно удались, как вы считаете? — "Шедевры гравюры" Дюрера из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго, "Придворный костюм из собрания Эрмитажа", "Викинги", "Фаберже и придворные ювелиры", экспозиция, посвященная путешествиям Петра Великого.Сейчас идут две превосходные выставки: "Сны Сибири" и "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города" — здесь воплощены талантливые решения и необычные идеи архитекторов и, конечно, потрясающие предметы музейной коллекции. — Как ГИМ работает в онлайн-сфере?— Музей теперь ведет вещание в прямом эфире из собственной студии, а онлайн-аудитория по итогам прошлого года — более 15 миллионов пользователей. — Что планируете осуществить в следующую "пятилетку"?— Вопросы, связанные с реставрацией музейного комплекса, — приоритетные. Без совершенствования инфраструктуры, реэкспозиции, расширения фондовых пространств невозможно успешно развиваться.В этом я очень надеюсь на поддержку министерства культуры и городских властей, ведь для Москвы ГИМ — крупнейший и ценнейший музейный комплекс.Продолжим развивать наши сервисы: сейчас покупка билетов на сайте, программа лояльности, заказ книг, сувениров — привычные для посетителей опции. Но всегда есть возможность совершенствоваться.— Учитывая, что масштабные выставки готовятся два-три года, какие проекты намерены показать в перспективе?— Мы готовим показ нашей уникальной коллекции византийских ценностей. На следующий год запланирована выставка военного портрета. Продолжаем совместную работу с коллегами из Эрмитажа и планируем роскошную выставку из Петербурга, посвященную династии Романовых.Параллельно работаем над созданием двух музеев, которые в 2024 году должны войти в состав Музейного комплекса ГИМ.— О каких именно собраниях идет речь?— Центральный музей Российского казачества. Он будет располагаться в Большом Левшинском переулке. Сейчас завершается разработка проекта реставрации здания.Одновременно проходят работы по созданию экспозиции. Там будут разделы, посвященные происхождению этого сословия, возникновению казачьих войск, быту и жизни, героическим страницам их боевой службы.Можно будет увидеть уникальные предметы из наших фондов: наградное и боевое оружие, знамена, образцы униформы и традиционной одежды, мемориальные серебряные ковши, церковная утварь, портреты. Другой важный проект — создание музея Новодевичьего монастыря вблизи комплекса обители. Там будет зона приема посетителей, аудитории, лекционные залы, в экспозиции — образцы русского православного искусства, драгоценные облачения и утварь лучших ювелиров России XVII-XIX веков, иконы, памятники археологии.А также разместятся уникальные коллекции ГИМ: древнерусской живописи и фонды отдела Новодевичьего монастыря.В 2025 году мы должны полностью закончить работу по оцифровке коллекции музея, уже сейчас более двух миллионов предметов доступно на сайте.— Планируете сотрудничать с зарубежными партнерами на выставках? С музеями или частными институциями? Будут ли среди них европейские собрания?— Мы не прерывали свои контакты с западными коллегами — это была их инициатива. Вернее, их правительств. В частных беседах все говорят о том, что по своей воле не отказались бы от совместных научных, выставочных проектов. Российская культура — неотъемлемая часть мировой. Это не подлежит сомнению или пересмотру. Однако сейчас невозможно оформить выставку даже из частного зарубежного собрания, не говоря уже о государственных музеях. Нам даже было отказано в предоставлении изображения для научной публикации из Британского музея. Но мир огромен: после окончания пандемии открывается Китай, мы возобновили контакты по вопросам организации обменных выставок. Есть интерес к совместным проектам у коллег из Индии, Египта, Ирана, Таиланда.Нельзя забывать и то, что наши собственные коллекции настолько масштабны, что позволяют спокойно делать и свои выставки, и помогать другим музеям.— Расскажите подробнее о реконструкции главного здания ГИМ. Год назад говорили, что проект должен быть готов к этому времени. — Проект реставрации на стадии завершения. Необходимость работ связана с серьезными проблемами состояния кровли здания, инженерных коммуникаций, оконных заполнений. Решить их локальными реставрационными работами невозможно.Предполагается расширение экспозиционного пространства и помещений для работы с посетителями. Будет усовершенствована система безопасности, разграничены зоны доступа посетителей, хранения фондов.Экспозиционное пространство получит дополнительные возможности для современного музейного освещения и использования мультимедийного оборудования, будет обеспечен доступ маломобильных граждан в музей.Есть предложения по оформлению залов на основе эскизов XIX — начала XX века, обнаруженных в архивах.По завершении реставрации, конечно же, проведем реэкспозицию.Дальнейшая реализация проекта реставрации зависит от выделения финансирования. А также того, насколько быстро будет найдено пространство для размещения фондовых коллекций и помещение для временного размещения экспозиции по истории России.— Какие новости есть о работах Музейного квартала на Никольской улице, комплекса зданий на Измайловском острове?— В июле 2021 года по объективным причинам мы приостановили проектные работы по Музейному кварталу. Они возобновились в конце 2022 года. Задачи у проектировщиков прежние.Это сохранение уникального архитектурного комплекса зданий XVII-XIX веков, многие из которых в аварийном состоянии.А также — возвращение в культурный оборот столицы этого пространства, где сплелись воедино элементы "нарышкинского барокко", классицизма и модерна конца XIX — начала XX века.Работы по реставрации должны быть завершены в конце этого года.
https://ria.ru/20230118/muzei-1845427366.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850302853_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e838f56fb57c706a5dc054c899b92153.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
музеи, интервью, выставки, алексей левыкин, что посмотреть , исторический музей
Культура, Музеи, Интервью, Выставки, Алексей Левыкин, что посмотреть , Исторический музей
07:00 09.02.2023
 

Директор Исторического музея — о реконструкции и международных выставках

© Фото : пресс-служба ГИМаДиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : пресс-служба ГИМа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Исторический музей планирует реконструкцию главного здания, обменные выставки со странами Азии, новые масштабные проекты. Об этом в день рождения ГИМ РИА Новости рассказал директор институции Алексей Левыкин.
— Какими проектами вы особенно гордитесь?
— Особая гордость — буквально спасенный памятник Минину и Пожарскому. Сложнейшую реставрацию провели в кратчайшие для такого проекта сроки. Этот памятник обладает невероятной мощью и удивительной энергетикой.
Последние несколько лет весь музей работал на подготовку к 150-летнему юбилею. Мы открыли в Туле свой первый региональный филиал, провели реставрацию фасадов и кровли здания бывшей городской думы, где в советское время располагался музей В. И. Ленина, а сейчас — Выставочный комплекс ГИМ и Музей Отечественной войны 1812 года.
© Фото : пресс-служба ГИМаПамятник Минину и Пожарскому после реставрации, 2022
Памятник Минину и Пожарскому после реставрации. 2022 год - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : пресс-служба ГИМа
Памятник Минину и Пожарскому после реставрации, 2022
— А какие выставки особенно удались, как вы считаете?
— "Шедевры гравюры" Дюрера из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго, "Придворный костюм из собрания Эрмитажа", "Викинги", "Фаберже и придворные ювелиры", экспозиция, посвященная путешествиям Петра Великого.
Сейчас идут две превосходные выставки: "Сны Сибири" и "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города" — здесь воплощены талантливые решения и необычные идеи архитекторов и, конечно, потрясающие предметы музейной коллекции.
© РИА Новости / Ольга РаспоповаСтаринные и современные платья на выставке "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города" в Историческом музее
Старинные и современные платья на выставке Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города в Историческом музее
1 из 3
Старинные и современные платья на выставке "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города" в Историческом музее
© РИА Новости / Ольга Распопова
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Посетительница у экспонатов на пресс-показе выставки "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города"

Посетительница у экспонатов на пресс-показе выставки Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города в Историческом музее
2 из 3

Посетительница у экспонатов на пресс-показе выставки "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Экспонаты на выставке "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города" в ГИМ

Экспонаты, представленные на пресс-показе выставкиКринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города в Историческом музее
3 из 3

Экспонаты на выставке "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города" в ГИМ

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 3
Старинные и современные платья на выставке "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города" в Историческом музее
© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 3

Посетительница у экспонатов на пресс-показе выставки "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 3

Экспонаты на выставке "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города" в ГИМ

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
— Как ГИМ работает в онлайн-сфере?
— Музей теперь ведет вещание в прямом эфире из собственной студии, а онлайн-аудитория по итогам прошлого года — более 15 миллионов пользователей.
© Фото : пресс-служба ГИМаОнлайн-студия Исторического музея, 2021
Онлайн-студия Исторического музея. 2021 год - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : пресс-служба ГИМа
Онлайн-студия Исторического музея, 2021
Что планируете осуществить в следующую "пятилетку"?
— Вопросы, связанные с реставрацией музейного комплекса, — приоритетные. Без совершенствования инфраструктуры, реэкспозиции, расширения фондовых пространств невозможно успешно развиваться.
В этом я очень надеюсь на поддержку министерства культуры и городских властей, ведь для Москвы ГИМ — крупнейший и ценнейший музейный комплекс.
Продолжим развивать наши сервисы: сейчас покупка билетов на сайте, программа лояльности, заказ книг, сувениров — привычные для посетителей опции. Но всегда есть возможность совершенствоваться.
© Фото : пресс-служба ГИМаРеставрация фасада Музея Отечественной войны 1812 года и Выставочного комплекса (здание бывшей Московской городской думы), 2021
Реставрация фасада Музея Отечественной войны 1812 года и Выставочного комплекса (здание бывшей Московского городской думы). 2021 год - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : пресс-служба ГИМа
Реставрация фасада Музея Отечественной войны 1812 года и Выставочного комплекса (здание бывшей Московской городской думы), 2021
Учитывая, что масштабные выставки готовятся два-три года, какие проекты намерены показать в перспективе?
— Мы готовим показ нашей уникальной коллекции византийских ценностей. На следующий год запланирована выставка военного портрета. Продолжаем совместную работу с коллегами из Эрмитажа и планируем роскошную выставку из Петербурга, посвященную династии Романовых.
© Фото : пресс-служба ГИМа

В. Гау (1816-1895). Портрет императрицы Александры Федоровны (1798-1860), 1836

Гау В.И. (1816-1895). Портрет императрицы Александры Федоровны (1798 - 1860) 1836 г.
1 из 3

В. Гау (1816-1895). Портрет императрицы Александры Федоровны (1798-1860), 1836

© Фото : пресс-служба ГИМа
© Фото : пресс-служба ГИМа

Неизвестный мастер, по модели Рауха, Христиана Даниеля (Rauch, Christian Daniel; 1777-1857). Статуя Слава. Берлинский литейный завод. Германия, Берлин. 1800 — первая половина 1840-х

Неизвестный мастер, по модели Рауха, Христиана Даниеля (Rauch, Christian Daniel; 1777-1857). Статуя Слава. Берлинский литейный завод. Германия, Берлин. 1800 - первая полов. 1840-х гг.
2 из 3

Неизвестный мастер, по модели Рауха, Христиана Даниеля (Rauch, Christian Daniel; 1777-1857). Статуя Слава. Берлинский литейный завод. Германия, Берлин. 1800 — первая половина 1840-х

© Фото : пресс-служба ГИМа
© Фото : пресс-служба ГИМа

К. Тегельстен. Большой десертный сервиз великой княжны Ольги Николаевны. Фирма "Никольс и Плинке"; Magazin anglais. Россия, Санкт-Петербург, 1840. ГИМ

Тегельстен К. Большой десертный сервиз великой княжны Ольги Николаевны. Фирма Никольс и Плинке; Magazin anglais. Россия, Санкт-Петербург. 1840г.
3 из 3

К. Тегельстен. Большой десертный сервиз великой княжны Ольги Николаевны. Фирма "Никольс и Плинке"; Magazin anglais. Россия, Санкт-Петербург, 1840. ГИМ

© Фото : пресс-служба ГИМа
1 из 3

В. Гау (1816-1895). Портрет императрицы Александры Федоровны (1798-1860), 1836

© Фото : пресс-служба ГИМа
2 из 3

Неизвестный мастер, по модели Рауха, Христиана Даниеля (Rauch, Christian Daniel; 1777-1857). Статуя Слава. Берлинский литейный завод. Германия, Берлин. 1800 — первая половина 1840-х

© Фото : пресс-служба ГИМа
3 из 3

К. Тегельстен. Большой десертный сервиз великой княжны Ольги Николаевны. Фирма "Никольс и Плинке"; Magazin anglais. Россия, Санкт-Петербург, 1840. ГИМ

© Фото : пресс-служба ГИМа
Параллельно работаем над созданием двух музеев, которые в 2024 году должны войти в состав Музейного комплекса ГИМ.
— О каких именно собраниях идет речь?
— Центральный музей Российского казачества. Он будет располагаться в Большом Левшинском переулке. Сейчас завершается разработка проекта реставрации здания.
Одновременно проходят работы по созданию экспозиции. Там будут разделы, посвященные происхождению этого сословия, возникновению казачьих войск, быту и жизни, героическим страницам их боевой службы.
Можно будет увидеть уникальные предметы из наших фондов: наградное и боевое оружие, знамена, образцы униформы и традиционной одежды, мемориальные серебряные ковши, церковная утварь, портреты.
© Пресс-служба ГИМаМатвеев Н. С. Цесаревич Алексей Николаевич в красной черкеске и папахе, 1910-е
Матвеев Н. С. Цесаревич Алексей Николаевич в красной черкеске и папахе. 1910-е гг.
© Пресс-служба ГИМа
Матвеев Н. С. Цесаревич Алексей Николаевич в красной черкеске и папахе, 1910-е
Другой важный проект — создание музея Новодевичьего монастыря вблизи комплекса обители. Там будет зона приема посетителей, аудитории, лекционные залы, в экспозиции — образцы русского православного искусства, драгоценные облачения и утварь лучших ювелиров России XVII-XIX веков, иконы, памятники археологии.
© Пресс-служба ГИМаПроект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
Проект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
© Пресс-служба ГИМа
Проект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
А также разместятся уникальные коллекции ГИМ: древнерусской живописи и фонды отдела Новодевичьего монастыря.
В 2025 году мы должны полностью закончить работу по оцифровке коллекции музея, уже сейчас более двух миллионов предметов доступно на сайте.
© Пресс-служба ГИМаПроект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
Проект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
1 из 3
Проект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
© Пресс-служба ГИМа
© Пресс-служба ГИМаПроект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
Проект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
2 из 3
Проект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
© Пресс-служба ГИМа
© Пресс-служба ГИМаПроект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
Проект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
3 из 3
Проект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
© Пресс-служба ГИМа
1 из 3
Проект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
© Пресс-служба ГИМа
2 из 3
Проект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
© Пресс-служба ГИМа
3 из 3
Проект филиала Государственного исторического музея около Новодевичьего монастыря
© Пресс-служба ГИМа
Планируете сотрудничать с зарубежными партнерами на выставках? С музеями или частными институциями? Будут ли среди них европейские собрания?
— Мы не прерывали свои контакты с западными коллегами — это была их инициатива. Вернее, их правительств. В частных беседах все говорят о том, что по своей воле не отказались бы от совместных научных, выставочных проектов. Российская культура — неотъемлемая часть мировой. Это не подлежит сомнению или пересмотру. Однако сейчас невозможно оформить выставку даже из частного зарубежного собрания, не говоря уже о государственных музеях. Нам даже было отказано в предоставлении изображения для научной публикации из Британского музея.
© Фото : public domainБританский музей в Лондоне
Британский музей в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : public domain
Британский музей в Лондоне
Но мир огромен: после окончания пандемии открывается Китай, мы возобновили контакты по вопросам организации обменных выставок. Есть интерес к совместным проектам у коллег из Индии, Египта, Ирана, Таиланда.
Нельзя забывать и то, что наши собственные коллекции настолько масштабны, что позволяют спокойно делать и свои выставки, и помогать другим музеям.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкНовогодняя елка с гирляндами на Манежной площади в Москве
Новогодняя елка с гирляндами на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Новогодняя елка с гирляндами на Манежной площади в Москве
— Расскажите подробнее о реконструкции главного здания ГИМ. Год назад говорили, что проект должен быть готов к этому времени.
— Проект реставрации на стадии завершения. Необходимость работ связана с серьезными проблемами состояния кровли здания, инженерных коммуникаций, оконных заполнений. Решить их локальными реставрационными работами невозможно.
Предполагается расширение экспозиционного пространства и помещений для работы с посетителями. Будет усовершенствована система безопасности, разграничены зоны доступа посетителей, хранения фондов.
© Пресс-служба ГИМаДетали проекта реставрации Главного здания Исторического музея
Детали проекта реставрации Главного здания Исторического музея
© Пресс-служба ГИМа
Детали проекта реставрации Главного здания Исторического музея
Экспозиционное пространство получит дополнительные возможности для современного музейного освещения и использования мультимедийного оборудования, будет обеспечен доступ маломобильных граждан в музей.
Есть предложения по оформлению залов на основе эскизов XIX — начала XX века, обнаруженных в архивах.
По завершении реставрации, конечно же, проведем реэкспозицию.
Дальнейшая реализация проекта реставрации зависит от выделения финансирования. А также того, насколько быстро будет найдено пространство для размещения фондовых коллекций и помещение для временного размещения экспозиции по истории России.
© Пресс-служба ГИМаДетали проекта реставрации Главного здания Исторического музея
Детали проекта реставрации Главного здания Исторического музея
© Пресс-служба ГИМа
Детали проекта реставрации Главного здания Исторического музея
Какие новости есть о работах Музейного квартала на Никольской улице, комплекса зданий на Измайловском острове?
— В июле 2021 года по объективным причинам мы приостановили проектные работы по Музейному кварталу. Они возобновились в конце 2022 года. Задачи у проектировщиков прежние.
Это сохранение уникального архитектурного комплекса зданий XVII-XIX веков, многие из которых в аварийном состоянии.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади в Москве
А также — возвращение в культурный оборот столицы этого пространства, где сплелись воедино элементы "нарышкинского барокко", классицизма и модерна конца XIX — начала XX века.
Работы по реставрации должны быть завершены в конце этого года.
Выставка Цари и рыцари. Роман со Средневековьем
18 января, 08:00Культура
Сокровища, сенсации, громкие имена: какие выставки нельзя пропустить
 
КультураМузеиИнтервьюВыставкиАлексей Левыкинчто посмотретьИсторический музей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала