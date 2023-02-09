https://ria.ru/20230209/moshenniki-1850703618.html
В ЦБ рассказали, сколько денег россияне отдавали мошенникам в 2022 году
В ЦБ рассказали, сколько денег россияне отдавали мошенникам в 2022 году - РИА Новости, 09.02.2023
В ЦБ рассказали, сколько денег россияне отдавали мошенникам в 2022 году
Россияне в среднем в 2022 году отдавали мошенникам по 50-100 тысяч рублей, при этом потери от вложений в финансовые пирамиды, по оценкам экспертов ЦБ, составили РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T04:50
2023-02-09T04:50
2023-02-09T07:23
экономика
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валерий лях
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россия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россияне в среднем в 2022 году отдавали мошенникам по 50-100 тысяч рублей, при этом потери от вложений в финансовые пирамиды, по оценкам экспертов ЦБ, составили за год около пяти-шести миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.Средний чек находится в диапазоне 50-100 тысяч рублей, добавил Лях.По его словам, снижение потерь связано в том числе с тем, что Банк России выявляет мошеннические проекты на ранней стадии, пока организаторы не успели привлечь много людей. По данным ЦБ, в прошлом году крупных кейсов не оказалось."Мы не даем мошенническим проектам "превращаться в паровозы, пока они еще чайники", — сказал директор департамента, цитируя анекдот.В среднем на время от выявления нелегала до публикации информации на сайте уходит 5-5,5 дней, заключил собеседник агентства.
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экономика, технологии, валерий лях, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Технологии, Валерий Лях, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
04:50 09.02.2023 (обновлено: 07:23 09.02.2023)
В ЦБ рассказали, сколько денег россияне отдавали мошенникам в 2022 году
ЦБ: россияне в 2022 году в среднем отдавали мошенникам по 50-100 тысяч рублей
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россияне в среднем в 2022 году отдавали мошенникам по 50-100 тысяч рублей, при этом потери от вложений в финансовые пирамиды, по оценкам экспертов ЦБ, составили за год около пяти-шести миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
"В прошлом году, как считают наши эксперты, потери от вложений в финансовые пирамиды составили порядка пяти-шести миллиардов рублей. Это, конечно, много. Но, например, в 2021 году потери только в пирамиде Finiko составляли, по сообщениям МВД, свыше пяти миллиардов рублей. Общие потери от деятельности нелегалов и пирамид, по нашей оценке, уменьшились примерно на 30-35 процентов (по сравнению с 2021 годом. — Прим. ред.)", — указал он.
Средний чек находится в диапазоне 50-100 тысяч рублей, добавил Лях.
По его словам, снижение потерь связано в том числе с тем, что Банк России выявляет мошеннические проекты на ранней стадии, пока организаторы не успели привлечь много людей. По данным ЦБ, в прошлом году крупных кейсов не оказалось.
"Мы не даем мошенническим проектам "превращаться в паровозы, пока они еще чайники", — сказал директор департамента, цитируя анекдот.
В среднем на время от выявления нелегала до публикации информации на сайте уходит 5-5,5 дней, заключил собеседник агентства.