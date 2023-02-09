https://ria.ru/20230209/moshenniki-1850703618.html

В ЦБ рассказали, сколько денег россияне отдавали мошенникам в 2022 году

В ЦБ рассказали, сколько денег россияне отдавали мошенникам в 2022 году - РИА Новости, 09.02.2023

В ЦБ рассказали, сколько денег россияне отдавали мошенникам в 2022 году

Россияне в среднем в 2022 году отдавали мошенникам по 50-100 тысяч рублей, при этом потери от вложений в финансовые пирамиды, по оценкам экспертов ЦБ, составили РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T04:50

2023-02-09T04:50

2023-02-09T07:23

экономика

технологии

валерий лях

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россияне в среднем в 2022 году отдавали мошенникам по 50-100 тысяч рублей, при этом потери от вложений в финансовые пирамиды, по оценкам экспертов ЦБ, составили за год около пяти-шести миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.Средний чек находится в диапазоне 50-100 тысяч рублей, добавил Лях.По его словам, снижение потерь связано в том числе с тем, что Банк России выявляет мошеннические проекты на ранней стадии, пока организаторы не успели привлечь много людей. По данным ЦБ, в прошлом году крупных кейсов не оказалось."Мы не даем мошенническим проектам "превращаться в паровозы, пока они еще чайники", — сказал директор департамента, цитируя анекдот.В среднем на время от выявления нелегала до публикации информации на сайте уходит 5-5,5 дней, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230202/sbp-1849253679.html

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экономика, технологии, валерий лях, центральный банк рф (цб рф), россия